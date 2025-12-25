WWE Raw y Stranger Things cruzan mundos en Netflix

Ha pasado casi un año desde que Monday Night Raw comenzó su histórica transmisión en Netflix el 6 de enero, y con la llegada de 2026 la WWE prepara uno de los episodios más singulares de su era moderna. El camino a WrestleMania tomará un desvío inesperado hacia Hawkins con un Raw temático de Stranger Things, programado para el próximo 5 de enero, apenas días después del cierre definitivo de la exitosa serie.

El anuncio llega en un contexto clave para Netflix y la cultura pop. Stranger Things concluirá su historia con The Finale el 31 de diciembre, tras el lanzamiento del volumen 2 de la quinta temporada el 25 de diciembre. El desenlace tendrá una duración de dos horas y estará disponible tanto en la plataforma como en cines seleccionados. Con este cierre, la serie consolida su impacto global luego de superar los mil millones de visualizaciones acumuladas en sus cinco temporadas, una cifra que le permitió romper récords previamente establecidos por Wednesday y Squid Game.

Termina la serie de Netflix | AP

Raw se adentra en el Upside Down

La edición especial, bautizada como Stranger Raw, combinará el imaginario del Upside Down con el caos habitual de las noches de lunes en la WWE. Aunque ya estaba garantizada una velada de alto calibre por la presencia de varios combates titulares, el cruce entre ambas franquicias eleva la expectativa en torno al primer gran episodio de Raw en 2026.

Este evento marcará además el arranque formal del año rumbo a WrestleMania, con historias clave desarrollándose en un entorno completamente distinto al habitual, pero sin alterar la importancia deportiva de los campeonatos en juego.

La cartelera incluirá tres luchas titulares que concentrarán la atención de los aficionados. Bron Breakker defenderá el Campeonato Mundial Peso Pesado de la WWE frente a CM Punk. En la división femenina, Rhea Ripley e Iyo Sky enfrentarán a las Kabuki Warriors por el Campeonato Femenino en Parejas. Además, Becky Lynch se medirá ante Maxxine Dupri por el Campeonato Intercontinental Femenino.

Se unen en la plataforma | CAPTURA

Fecha, horario y transmisión

Stranger Raw se transmitirá en vivo a través de Netflix el 5 de enero, a las 19:00 horas del centro de México. Con el cierre de Stranger Things aún fresco y WrestleMania en el horizonte, la WWE apuesta por un inicio de año que conecte universos y amplíe su alcance dentro del streaming global.

Alistan la transmisión | CAPTURA

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.