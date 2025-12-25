El regalo de Navidad de Verstappen que volvió a encender la rivalidad entre Red Bull y McLaren

La Navidad dejó una escena poco habitual en la Fórmula 1, con Max Verstappen como protagonista fuera de la pista. El piloto de Red Bull recibió un regalo que rápidamente generó conversación y que terminó interpretándose como un mensaje directo hacia Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, con quien sostuvo uno de los cruces verbales más comentados de la temporada 2025.

Durante las celebraciones decembrinas, Verstappen mostró un Funko Pop de Chucky, el icónico muñeco de la saga Child’s Play. Al exhibirlo, el neerlandés reaccionó con ironía y dejó abierta la posibilidad de enviárselo a Brown, una referencia directa a una comparación realizada semanas antes por el directivo estadounidense. El gesto, aunque fuera del ámbito competitivo, volvió a colocar el foco en la tensión existente entre ambas escuderías.

El origen del comentario de Zak Brown

El episodio tiene su antecedente previo al Gran Premio de Qatar, cuando Zak Brown se refirió a la capacidad de Verstappen para mantenerse en la pelea por el campeonato del mundo pese a los momentos adversos de la temporada. En aquella ocasión, el jefe de McLaren utilizó una analogía ligada al cine de terror para describir al piloto de Red Bull.

“Es como ese tipo de película de terror, que justo cuando piensas que no va a volver, vuelve”, señaló Brown al hablar del rendimiento y la constancia del tetracampeón del mundo. La frase fue retomada semanas después de manera indirecta por Verstappen a través del peculiar regalo navideño.

Una temporada marcada por la rivalidad

La rivalidad entre Red Bull y McLaren fue uno de los ejes del cierre de la temporada 2025 de la Fórmula 1. Lando Norris logró su primer campeonato del mundo y puso fin al dominio de Verstappen, quien había conquistado cuatro títulos consecutivos. La definición fue una de las más cerradas de los últimos años, con apenas dos puntos de diferencia entre ambos pilotos al final del calendario.

Más allá de lo deportivo, los intercambios verbales y los gestos fuera de la pista añadieron contexto a una temporada de alta tensión entre las dos estructuras. Con el telón bajado en 2025, la Fórmula 1 ya apunta a 2026, un año clave por los cambios en el reglamento técnico.

En ese escenario, el episodio protagonizado por Verstappen y Zak Brown suma un elemento más a una rivalidad que promete seguir presente en la nueva era de la categoría, incluso más allá de lo que ocurra en los circuitos.

