Pep Guardiola aseguró que la pelea por la Premier League no está cerrada en dos equipos y llenó de elogios al Sunderland

Luego una primera mitad de temporada de Premier League en el 2025, las estadísticas y la tabla comienzan a tomar forma de lo que será el rumbo del cierre del torneo a mitad del 2026, sin embargo, nada está escrito aún, o al menos así lo ve Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, quien reconoció que hay muchos equipos con posibilidades de luchar por el título.

Guardiola en el banquillo I AP

¿Quiénes son los favoritos a ganar la Premier para Guardiola?

Durante una entrevista previa al duelo de la Jornada 19 entre el Manchester City vs Sunderland, el estratega español comentó que la liga no está cerrada a solo dos equipos, sino que hay sorpresas como el equipo de los Black Cats, que podrían meterse en la batalla final.

“Hace unas semanas solo estaba el Arsenal , hace dos días eran tres equipos los que competían por el título. Y ahora solo queda uno. Ya veremos”, reconoció el técnico campeón con el City.

Guardiola con el City I AP

Elogios y reconocimientos

Tras expresar su opinión sobre los candidatos a campeón de la Premier, Pep también habló sobre la gran revelación de la temporada, el Sunderland, admitiendo que debe ser complicado llevar un equipo con tantos jugadores nuevos y hacer que el equipo funcione en óptimas condiciones, elogiando el trabajo del estratega francés, Régis Le Bris.

“Nos enfrentamos a ellos hace unas semanas. Han tenido una temporada increíble. Tras ascender, puedes seguir con el mismo grupo o hacer lo que ellos han hecho (14 jugadores nuevos), y no es fácil adaptarse, y Regis lo ha hecho realmente bien”, añadió Guardiola.

Sunderland en Premier League I AP

Pep finalmente comentó lo difícil que será visitar el condado de Tyne y Wear (hogar del Sunderland), reconociendo el trabajo que ha hecho el equipo jugando en su estadio, recordando que otros ‘grandes’ equipos no consiguieron sacar los tres puntos en el Estadio de Luz.

“Mañana es el último partido de la primera vuelta, sin jugar contra el Chelsea. Estar en esa posición habla por sí solo. Son duros, recuerdo la primera temporada que fui allí (Stadium of Light), el público era increíble. Vencieron al Newcastle y al Aston Villa, el Arsenal no pudo ganar allí”, concluyó Guardiola.

Sunderland y Manchester City serán los encargados de abrir el año nuevo de la temporada 25/26 de la Premier League, en un choque que reunirá al sublíder del campeonato contra el sorpresivo séptimo lugar.