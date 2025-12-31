Alerta roja por frío en CDMX este 31 de diciembre y 1 de enero: alcaldías afectadas

La Ciudad de México enfrentará condiciones de frío extremo durante las celebraciones de Año Nuevo 2026, luego de que autoridades activaran la alerta roja por bajas temperaturas en diversas alcaldías, principalmente en zonas altas y serranas de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que el descenso térmico se debe a la entrada de aire frío que impactará con mayor fuerza durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, periodo en el que se esperan temperaturas mínimas cercanas o incluso inferiores a los 0 grados Celsius.

Se prevén temperaturas cercanas a cero grados durante la madrugada de Año Nuevo./ RS

¿Qué significa la alerta roja por frío en la CDMX?

La alerta roja es el nivel más alto de advertencia que emite Protección Civil y se activa cuando las condiciones climáticas representan un riesgo alto para la salud y la integridad de la población. En este caso, implica la presencia de frío intenso, heladas y posibles afectaciones en personas vulnerables.

De acuerdo con las autoridades, este nivel de alerta se emite cuando las temperaturas mínimas pueden ubicarse entre -2 y 0 grados, especialmente en zonas elevadas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias e hipotermia.

¿En qué alcaldías se activó la alerta roja?

Las demarcaciones con alerta roja por frío incluyen Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras y Cuajimalpa, donde se prevén las condiciones más severas durante el amanecer. En otras alcaldías se mantiene alerta naranja o amarilla, debido a temperaturas ligeramente menos extremas.

Protección Civil detalló que las zonas rurales y de mayor altitud dentro de estas alcaldías son las que podrían registrar heladas, por lo que se pidió a la población extremar precauciones.

Autoridades activaron alerta roja por frío extremo en varias alcaldías de la CDMX./ X

¿Qué recomendaciones emitieron las autoridades?

Ante el frío extremo, las autoridades recomendaron abrigarse adecuadamente, cubrir nariz, boca y manos, así como evitar cambios bruscos de temperatura. También se pidió resguardar a niñas, niños, personas adultas mayores y mascotas, quienes son más vulnerables ante estas condiciones.

Zonas altas de la capital serán las más afectadas por las bajas temperaturas./ RS

En caso de utilizar calentadores o anafres, se solicitó ventilar los espacios para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono y no encender fogatas en interiores. Asimismo, se sugirió consumir alimentos ricos en vitaminas A y C y mantenerse bien hidratado.

Protección Civil recordó que, ante cualquier emergencia relacionada con el clima, se encuentran disponibles los números 911 y 55 5683 22222, y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que el pronóstico podría actualizarse conforme avancen las horas.