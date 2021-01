Gallo Estrada aseguró que 'saldrá a noquear' a Chocolatito González

El púgil mexicano Juan Francisco Estrada (41-3, 28 KO's) no quiere dejar dudas y por eso saldrá a noquear en la pelea de revancha ante el nicaragüense Román González (50-2-0, 41 KO's).

Después de ocho años de espera, el "Gallo" Estrada y "Chocolatito" González se volverán a ver las caras en una batalla unificatoria por los títulos Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), así como el cinturón The Ring.

"Sí va a ser muy diferente, ya pasó mucho tiempo, esta categoría me sienta bien, creo que a Román González también y va a ser una gran pelea para toda la gente, más que nada, la gente va a salir ganando. Me estoy preparando no para ganar sino para noquear, no quiero dejar dudas y pues es una pelea que mucha gente ha esperado por años.

"Estoy muy contento por esta gran pelea y quiero agradecerle a Román González y su equipo por aceptar esta pelea unificatoria de dos países que siempre han estado en guerra y me siento muy contento y agradecido también con Mauricio Sulaimán por la oportunidad y con mi equipo de trabajo y entrenador Alfredo Caballero. Vamos a ir al 200 por ciento para no dejar dudas en esta pelea", mencionó el púgil tricolor en conferencia virtual del CMB.

La pelea de revancha entre el cinco veces campeón mundial en cuatro divisiones, y el monarca del organismo verde y oro, está programada para el 13 de marzo en el American Airlines Center de Dallas, Texas.

El 17 de noviembre de 2012, Román se impuso por decisión unánime con tarjetas por 118-110, 116-112 y 116-112 en el Sports Arena de Los Ángeles, California, en una batalla por la corona Minimosca de la AMB.

"Tengo la confianza de que ya peleé con Román González, ya lo conozco y tanto él como yo hemos tenido mucha experiencia, ya son ocho años de la gran pelea que dimos en Los Ángeles y va a ser muy diferente, va a ser mejor la pelea ahora en este peso, ya que son dos categorías arriba de cuando peleamos en Minimosca.

"Más aun ahora siendo los dos campeones, son tres títulos de por medio. Estoy entrenando duro y sabemos que, con la preparación física que vamos a llevar, vamos a hacer una gran pelea y que gane el mejor. Estoy ansioso después de tanta espera", mencionó Estrada, quien defendió su cetro en octubre pasado ante su compatriota Carlos Cuadras.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: GILBERTO 'ZURDO' RAMÍREZ QUIERE ENFRENTAR A SAÚL