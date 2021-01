Rolando Romero: 'No me importa el dinero, sólo quiero ser el mejor de mi generación'

Seguro del poder de sus puños, el prospecto invicto Rolando Romero amenaza con dominar el peso Ligero que actualmente lideran Teófimo López (16-0, 12 KO's), Devin Haney (25-0, 15 KO's), Gervonta Davis (24-0, 23 KO's) y Ryan García (21-0, 18 KO's).

A pesar de tener una corta carrera amateur, Romero llamó la atención del legendario Floyd Mayweather y en noviembre de 2016 firmó con su promotora. Al siguiente mes hizo su debut profesional con un nocaut al minuto con 11 segundos del primer asalto.

Desde entonces, el peleador estadounidense de raíces cubanas suma 12 victorias, 10 de ellas por la vía del cloroformo.

"Ellos no quieren pelear conmigo, me tienen miedo, así nada más. Hasta que no se fajen entre ellos a mí no me importan porque ellos no se van a parar conmigo.

"Me tienen miedo porque yo pego más duro. Teófimo entrenó conmigo, Devin Haney entrenó conmigo, Ryan García entrenó conmigo, el 'Tanque' iba a entrenar conmigo pero se apen(...), no fue. Todo mundo me conoce muy bien y sabe que soy un peleador muy peligroso y sabe que soy un tipo que si te doy un piñazo no va a ser bueno, tengo una pegada muy, muy dura", aseguró Romero en entrevista con RÉCORD.

El campeón interino de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), quien nació y se crió en North Las Vegas donde fue testigo de la pobreza y la violencia en su vecindario, trabaja con el objetivo de ser el mejor púgil de su generación.

"Mi máximo sueño en el boxeo es ser el mejor de mi generación, es con lo único que sueño. A mí no me importa el dinero, sólo quiero ser el mejor de mi generación. Me gusta ganar, me gusta noquear, pero voy una pelea a la vez", expuso "Rolly" Romero, quien tiene como boxeador favorito al panameño Roberto Durán "Mano de Piedra", el mejor peso Ligero de la historia.