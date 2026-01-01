¿Cuándo y dónde ver el Cagliari vs Milan?

Arranca la Jornada 18 en la Serie A donde el Milan abrirá el telón en busca del liderato cuando visite al Cagliari, en un partido en el que llegarán plagados de ausencias entre ellas la tan reiterada ausencia del mexicano Santiago Giménez.

Por su parte, los locales llegarán después de obtener una importante victoria de visita ante el Torino en la pasada fecha y mantiene las esperanzas de salir de los últimos lugares de la clasificación en el futbol italiano.

"Nkunku no estará disponible, persiste el problema en el tobillo. Pulisic ha estado entrenando por separado hasta ayer, veremos cómo está mañana. Pavlovic viene con nosotros, pero ha tenido un ataque de fiebre y veremos cómo está mañana, si está juega, sino tengo a Odogu y a Bartesaghi", resaltó el entrenador.

¿Cómo está el caso de Santi?

Massimiliano Allegri, estratega del AC Milan, confirmó en rueda de prensa que el tiempo de espera será prolongado. El técnico italiano estimó que el delantero causará baja por un periodo de entre tres y cuatro meses adicionales. “Giménez estará de baja entre tres y cuatro meses y ha llegado Füllkrug y nos echará una mano”, declaró el estratega.

La participación de Santiago Giménez en la justa mundialista del verano se encuentra bajo un riesgo real por primera vez. El delantero necesita una recuperación perfecta y una adaptación veloz para recuperar el nivel que exige un torneo de tal magnitud.

Cualquier retraso adicional en sus entrenamientos individuales podría dejarlo fuera de la lista final de veintiséis seleccionados y en espera de lo que pueda presentar su alargada ausencia para el cuadro del italiano Allegri.

La llegada de Niclas Füllkrug al conjunto rossonero responde precisamente a la necesidad de cubrir esta ausencia de largo plazo. El club italiano no puede permitir esperar al ariete azteca sin tener un respaldo sólido en la zona ofensiva.

¿A qué hora es el juego?

El duelo entre el Cagliari y el Milan se realizará este 2 de enero en punto de las 13:45 hora, tiempo del centro de México, desde la Arena Cerdeña, en el inicio de la primera jornada del año en Italia y podrás seguirlo a través de ESPN y Disney+.

Hora: 13:45

Estadio: Arena Cerdeña

Transmisión: ESPN y Disney+

