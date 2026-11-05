Yo soy Rocky: La historia detrás de Sylvester Stallone y el sueño que cambió el cine deportivo

La película protagonizada por Anthony Ippolito muestra el camino de sacrificios, obstáculos y perseverancia que tuvo que recorrer Sylvester Stallone para llevar a Rocky Balboa

Hay historias que van mucho más allá de lo que vemos en una pantalla, y la de Sylvester Stallone es sin duda alguna una de ellas. Antes de convertirse en el rostro de Rocky Balboa, Rambo, Los Indestructibles, entre otros grandes personajes de la pantalla grande, el actor estadounidense tuvo que enfrentarse a una serie de obstáculos que pusieron a prueba su determinación y, sobre todo, su capacidad para no renunciar a sus sueños.

Precisamente, esa es la historia que busca transmitir Yo soy Rocky. En el estreno de la cinta donde RÉCORD pudo estar presente, la película que permite conocer una faceta poco explorada del camino que llevó a Stallone a convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood siendo un completo desconocido. Sin necesidad de revelar sus momentos más importantes, la cinta consigue acercar al espectador a la lucha personal que existió antes de aquella historia de boxeo que conquistó al mundo.

Anthony Ippolito y AnnaSophia Robb en alfombra roja | IG:@iplayrocky

Anthony Ippolito logra transmitir la esencia de Sylvester Stallone

Uno de los grandes aciertos de la producción es la interpretación de Anthony Ippolito, quien asume el reto de representar a Sylvester Stallone durante una etapa determinante de su vida. No es una tarea sencilla ponerse en los zapatos de una figura de semejante dimensión, pero el actor consigue transmitir sus emociones, frustraciones, ilusiones y esa determinación que terminaría definiendo su carrera.

La película mantiene al espectador atento de principio a fin. Tiene momentos divertidos que permiten disfrutar de la personalidad de sus protagonistas, pero también escenas emotivas que ayudan a comprender el precio que puede implicar perseguir un objetivo cuando las circunstancias parecen estar en contra.

Más allá de los episodios que el público conoce por las entrevistas y declaraciones que Stallone ha compartido a lo largo de los años, Yo soy Rocky apuesta por mostrar el lado humano detrás de la leyenda. Es una mirada a los sacrificios, las decisiones difíciles y las circunstancias que formaron parte de un camino que no estuvo exento de dificultades.

Actor, Anthony Ippolito | IG:@iplayrocky

Una película sobre perseguir los sueños y nunca tirar la toalla

Aunque Rocky Balboa es el personaje que convirtió a Sylvester Stallone en un referente del cine, esta película invita a mirar más allá del cuadrilátero. Su mensaje no está relacionado únicamente con el boxeo, sino con la importancia de mantenerse firme cuando se tiene un sueño y encontrar la manera de luchar por él, incluso cuando nadie más parece creer en nosotros.

Ese es uno de los aspectos que hacen especial a Yo soy Rocky: consigue que el espectador conecte con una historia que, pese a tener como protagonista a una estrella de Hollywood, tiene emociones y dificultades con las que cualquiera puede identificarse.

Después de conocer este recorrido, resulta inevitable mirar de otra manera el legado de Rocky Balboa. Porque antes de convertirse en un símbolo de superación para millones de personas, hubo alguien que tuvo que pelear su propio combate para conseguir que esa historia llegara al cine.

Elenco de I play Rocky | IG:@iplayrockymovie

¿Vale la pena verla?