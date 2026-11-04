Terence Crawford sale en defensa de Canelo Álvarez y le manda un contundente mensaje: "Fue un honor compartir el ring contigo"

Después de la victoria del mexicano ante Christian Mbilli, el estadounidense reconoció su trayectoria y respondió a quienes cuestionan su carrera

Terence Crawford sorprendió a los aficionados del boxeo al publicar un mensaje en redes sociales para respaldar a Saúl 'Canelo' Álvarez, luego de las críticas que recibió el mexicano tras su reciente presentación en Arabia Saudita. El estadounidense destacó su trayectoria y recordó que ha conseguido derrotar a numerosos pugilistas que llegaban invictos al cuadrilátero.

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El mensaje llegó después de que Canelo enfrentara el pasado fin de semana al camerunés de raíces francesas Christian Mbilli, en Riad, Arabia Saudita. El tapatío se impuso por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, para conquistar nuevamente el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

" Canelo, hace frío. ¡Siempre me ha gustado Canelo! Viendo su historial, y digan lo que quieran, les ganó a muchos boxeadores sin perder. ¡Saludos, campeón! Fue un honor compartir el ring contigo", escribió Crawford en sus redes sociales, dejando claro el respeto que mantiene por el mexicano.

Terence Crawford deja vacante título de la WBA | AP

Crawford reconoce la trayectoria de Canelo Álvarez

Las palabras de Bud también fueron interpretadas como una respuesta a los cuestionamientos que ha recibido el tapatío por su desempeño y por las derrotas que ha sufrido durante su carrera.

El estadounidense puso sobre la mesa el historial de Álvarez y reconoció la cantidad de rivales que logró superar antes de conocer la derrota.

Canelo es nuevo campeón supermediano del CMB | AFP

La relación deportiva entre ambos tiene un antecedente importante: el 13 de septiembre de 2025 se enfrentaron en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en una pelea por el campeonato indiscutible de las 168 libras. Crawford subió de división para medirse al mexicano y terminó imponiéndose por decisión unánime, con tarjetas de 116-112 y 115-113 en dos ocasiones.

Terence Crawford le quitó el reinado a Canelo en 2025

Canelo suelta derechazo al rostro de Christian Mbilli | AFP