El mexicano recientemente recuperó el título supermediano del CMB

Después de coronarse como campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Saúl "Canelo" Álvarez ya tendría a sus siguientes rivales en puerta y el más cercano sería Lester Martínez.

Elías Quijada, en enlace con Infiltrados, destacó lo que se viene para el tapatío después de imponerse a Christina Mbilli, asegurando que la pelea siguiente será la última con los árabes.

"Tres peleas para el próximo año. Febrero o marzo para finalizar el contrato con Turki Alalshikh, con los árabes, no va más después de esta última pelea que sigue"; menciona.

"Vendrá Lester Martínez que es ahora el retador mandatorio por el título del Consejo Mundial de Boxeo", catapulta para realizarse en los meses antes mencionados para este año entrante.

Canelo Álvarez celebra su victoria ante Christian Mbilli | AFP

¿Quién es Lester Martínez?

Lester Martínez, campeón interino del CMB en las 168 libras, es originario de Guatemala, mantiene un récord invicto de 21 victorias, un empate y 17 nocauts, por lo que una pelea ante el mexicano podría abrirle la puerta a una unificación dentro del organismo.

Además destacó que vendrá una seguidilla de combates: "Para el mes de mayo vuelve a pelear en Las Vegas, veremos con quien firma puede ser PBC, podría ser Matchroom o Canelo Promotions. Para mayo podría ser Crawford, regresaría del retiro, y para septiembre Hamzah Sheeraz".

Canelo suelta derechazo al rostro de Christian Mbilli | AFP

Se aproxima el retiro del Canelo Álvarez

Cabe mencionar, que el retiro para el Canelo Álvarez está muy cercano. El propio boxeador ha reconocido que todavía disfruta el boxeo, pero considera que le quedan alrededor de cuatro o cinco combates antes de decir adiós.

Por el momento, el mexicano no ha confirmado quién será su siguiente oponente ni cuándo volverá a subir al cuadrilátero. Lo que sí ha dejado claro es que todavía tiene objetivos por cumplir y que su intención es aprovechar los últimos capítulos de su trayectoria.