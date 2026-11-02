El peleador irlandés habló sobre rating protagonizado por el mexicano ante Mbilli

Conor McGregor volvió a los reflectores luego de un polémico comentario a través de redes sociales, asegurando que supera con facilidad el rating que genera Saúl “Canelo” Álvarez, esto en medio del anuncio de su última pelea.

¿Qué dijo McGregor?

“¿Cuántas vistas tuvo la pelea de Canelo? ¿Cuántos en asistencia? ¿Taquilla?”, empezó cuestionando el peleador irlandés, a través de X, tras el combate entre el mexicano y Christian Mbilli en Arabia Saudita.

McGregor señaló que él lo supera sin mayor problema: “Oye, yo supero a TODOS estos tipos en ventas. Ampliamente. A CADA UNO. Con facilidad. Tal vez incluso combinados.”

Conor McGregor en una cartelera de UFC | AP

Ni siquiera lo intento. Estuve en el mismo horario que la semifinal de la Copa del Mundo y aun así hice todos esos números en esa última mie… con la que tengo que lidiar por unos meses más antes de regresar”, destacó.

Finalmente, terminó señalando su ‘last dance’: “Voy a intentar de verdad vender la pelea para la próxima. Mi pelea final. Ver qué números puedo generar. Seguir superando mis propios récords”.

Canelo Álvarez y Christian Mbilli en Arabia Saudita | AFP

¿Cómo terminó el Canelo vs Mbilli?

Saúl "Canelo" Álvarez obtuvo el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo al vencer por decisión unánime (115-112, 116-111 y 117-110) al francés Christian Mbilli.

En una contienda celebrada en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita, en donde la experiencia y calidad del jalisciense lo sacaron avante frente a un rival que no dejó de buscar retener el título de principio a fin, pero que careció de los recursos necesarios para superar el reto.

El monarca, con un físico y estatura superiores a los del mexicano, intentó imponer condiciones desde el inicio ante un Canelo más pensante y calculador sobre el ring. Sin embargo, el Canelo Álvarez destacó gracias a su experiencia.