Canelo Álvarez presume una mandíbula de acero; suma 544 rounds sin caer y supera a leyendas del boxeo

Su victoria ante Christian Mbilli, después de 12 rounds, volvió a poner en evidencia la capacidad del tapatío para soportar los golpes

El paso de los años y los golpes de algunos de los mejores boxeadores del mundo no han conseguido derribar a Saúl ‘Canelo’ Álvarez. El mexicano presume una impresionante marca de 544 rounds sin visitar la lona ni ser noqueado, una cifra que lo coloca por encima de grandes figuras del pugilismo.

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Canelo está en cima de otras leyendas del boxeo

La cifra coloca al tapatío por encima de Oliver McCall, quien aparece en el segundo puesto con 445 rounds, mientras que el ruso Nikolai Valuev ocupa el tercer lugar con 279. En la clasificación también figuran Terence Crawford (257), Gennady Golovkin (240), Vitali Klitschko (235), Dmitry Bivol (226) y Oleksandr Usyk (217).

La estadística cobra mayor relevancia al considerar la trayectoria de Álvarez, quien acumula 69 combates profesionales y más de 21 años de carrera. A lo largo de ese recorrido ha enfrentado a diferentes generaciones de pugilistas sin sufrir una caída oficial por golpe ni una derrota por nocaut.

Canelo logró aguantar los golpes de Mbilli | @ringmagazine

El tapatío ha compartido el cuadrilátero con nombres de la talla de Floyd Mayweather, Gennady Golovkin, Dmitry Bivol y Terence Crawford, rivales que han puesto a prueba su capacidad defensiva y resistencia.

Incluso en la etapa más avanzada de su carrera, el mexicano continúa compitiendo al máximo nivel y enfrentando a boxeadores de gran poder.

Canelo recupera el cinturón supermedio del CMB

Canelo Álvarez y Christian Mbilli en Arabia Saudita | AFP

Su combate más reciente ante Christian Mbilli fue otra muestra de esa fortaleza. El francés intentó imponer condiciones durante distintos momentos de la pelea del sábado, pero Canelo resistió sus ofensivas y terminó llevándose la victoria por decisión unánime después de 12 rounds.