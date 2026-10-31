El boxeador mexicano Jaime Munguía ganó por decisión unánime al ruso Nikita Zon en Riad, Arabia Saudita, con tarjetas de 117-111, dos veces y 116-112 resultado con el que se mantiene como campeón mundial supermediano de la AMB.

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​El combate fue muy emotivo y de alto poder en el intercambio de golpes; sin embargo, al final el mexicano fue más certero que el llamado «Rocky Siberiano».

​Incluso, Jaime estuvo a nada de caer a la lona en el sexto asalto tras una serie de impactos que entraron directo a su rostro, por lo que tuvo que emplearse a fondo en el aspecto físico para salir adelante en la contienda.

Jaime Munguía vs Nikkita Zon | x:@ ringmagazine

​El pleito llegó hasta la distancia y Munguía se impuso en las tarjetas de los jueces. El propio pugilista mexicano reconoció la complejidad del rival:

​Muy contento y honrado. Se me complicó el rival, pero pudimos sacar el trabajo. Es parte del aprendizaje lo que sucedió", expuso en la entrevista sobre el cuadrilátero.

​Al ser cuestionado sobre la dificultad del sexto round, episodio en el que pudieron detenerle la pelea, señaló: "Me agarró tirando golpes y me descuidé; es parte del oficio, hay que aprender a no descuidarnos".

​Finalmente, admitió que hubo detalles por pulir: "Pero sacamos la victoria, ahora a seguir trabajando. Vamos a ver qué sigue", precisó.

​El combate se llevó a cabo en la Kingdom Arena dentro de la cartelera encabezada por Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli, poniendo en disputa el título mundial de las 168 libras de la AMB.