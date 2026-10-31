El de Guadalajara, Jalisco llevó hasta los 12 asaltos al ruso para retener el titulo

El boxeador mexicano Jaime Munguía ganó por decisión unánime al ruso Nikita Zon en Riad, Arabia Saudita, con tarjetas de 117-111, dos veces y 116-112 resultado con el que se mantiene como campeón mundial supermediano de la AMB.

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​El combate fue muy emotivo y de alto poder en el intercambio de golpes; sin embargo, al final el mexicano fue más certero que el llamado «Rocky Siberiano».

​Incluso, Jaime estuvo a nada de caer a la lona en el sexto asalto tras una serie de impactos que entraron directo a su rostro, por lo que tuvo que emplearse a fondo en el aspecto físico para salir adelante en la contienda.

Jaime Munguía vs Nikkita Zon | x:@ ringmagazine

​El pleito llegó hasta la distancia y Munguía se impuso en las tarjetas de los jueces. El propio pugilista mexicano reconoció la complejidad del rival:

​Muy contento y honrado. Se me complicó el rival, pero pudimos sacar el trabajo. Es parte del aprendizaje lo que sucedió", expuso en la entrevista sobre el cuadrilátero.

​Al ser cuestionado sobre la dificultad del sexto round, episodio en el que pudieron detenerle la pelea, señaló: "Me agarró tirando golpes y me descuidé; es parte del oficio, hay que aprender a no descuidarnos".

​Finalmente, admitió que hubo detalles por pulir: "Pero sacamos la victoria, ahora a seguir trabajando. Vamos a ver qué sigue", precisó.