Jaime Munguia retiene su título en un día difícil para los mexicanos: Todos los resultados de las preliminares de Canelo vs Mbilli

Los pugilistas tricolor fueron superado en cinco de ocho combates previo al evento estelar

Saúl ‘Canelo’ Álvarez está de regreso. Luego de caer ante Terence Crawford en septiembre de 2025, el de Guadalajara, Jalisco, volvió a subir al ring, ahora ante el francés Christian Mbilli, en el evento que celebra el boxeo mexicano. Desafortunadamente, las cosas no salieron bien para los mexicanos en las preliminares, pues, aunque el evento fue organizado para celebrar el boxeo nacional, el resto del mundo superó a los aztecas en número de triunfos.

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¿Cómo les fue a los mexicanos?

Previo al combate de Álvarez, hubo siete peleas preliminares, en las que México enfrentó a peleadores de diversas nacionalidades, pues los rivales iban desde Nicaragua hasta Arabia Saudita. Los combates no solo reunieron a las nuevas promesas del ring, sino también a peleadores que buscan consolidarse como referentes.

Las primeras dos exhibiciones de la noche reunieron a Héctor Aguirre, originario del Estado de México, y al cubano Brayan León. El combate llegó hasta las últimas instancias, donde el peleador de Cuba se llevó la primera victoria del evento gracias a una decisión unánime. Afortunadamente, el empate para México llegó momentos después, gracias a que Carlos Rojos derrotó a Flavius Biea por la vía del nocaut.

Reito Tsutsumi y Raymundo Rojas García | x:@ringmagazine

Sin embargo, los siguientes dos duelos volvieron a poner al mundo arriba en el marcador, con un 3-1 contra México, pues Bek Nurmanganbet y Sultan Almohammed lograron imponerse ante Marcos Vásquez y Erick Villegas, respectivamente.

El momento en el que parecía que todo podía cambiar llegó en la quinta pelea. Una de las promesas del boxeo, David “El Rey” Picasso, quien salió al ring con todo y el estilo del Hombre Araña, se midió ante James Martin, quien se llevó las tarjetas por decisión dividida y sentenció el 4-1.

En los últimos dos combates, las cosas subieron un escalón de nivel. Primero se enfrentaron Reito Tsutsumi y Raymundo Rojas García. El japonés se llevó el triunfo apenas en el segundo asalto, gracias a que sus golpes dejaron fuera de combate al peleador de Cuernavaca, con lo que amplió su récord invicto a 6-0.

Finalmente, el marcador volvió a inclinarse a favor de México luego de cuatro derrotas, todo gracias al Divino Rafael Espinoza. El oriundo de Guadalajara, Jalisco, y con todo y su voz de mariachi, logró dejar fuera de combate a Ricardo Blandón. El nicaragüense sufrió un corte que lo dejó sin posibilidades de continuar, por lo que, tras el incidente, el mexicano retuvo su título de peso pluma de la OMB.

Sigo siendo el Rey

La pelea más importante, antesala del duelo entre Canelo y Mbilli, cumplió y con creces. Como si de Rocky IV se tratara, el joven Jaime Munguía subió al cuadrilátero con ‘El Rey’ de fondo para enfrentar al experimentado Nikita Zon, originario de Rusia.

Ambos pugilistas regalaron unos extraordinarios 12 rounds, los cuales se convirtieron en los más entretenidos de la noche, además de contar con una arena prácticamente llena. Afortunadamente para el pueblo mexicano, Munguia retuvo su título luego de una decisión unánime a su favor y poniendo así el 3-5 en favor del resto del mundo.