A menos de 24 horas para la pelea entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli, 'Canelo' ha revelado que Julian Quiñones, futbolista mexicano que juega en Al Qadisiya, estará presente en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Sin embargo, el excampeón de las 168 libras indicó que no sabe si irá Cristiano Ronaldo
Equipo de Mbilli se queja por los guantes de Canelo
¿Qué dijo Canelo sobre Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo?
Después del pesaje, en el que Álvarez cumplió sin problemas, nuestro colaborador Elías Quijada le preguntó al boxeador tapatío si acudiría Julián Quiñones a su pelea, a lo que el pugilista respondió:
No se si mi padrino lo invitó (a Cristiano Ronaldo). Es sorpresa. Quiñones sí viene
Antecedentes con Quiñones
La relación de admiración mutua entre ambos deportistas vivió un momento cumbre durante la inauguración de la Copa Mundial 2026. Tras la victoria de la Selección Mexicana por 2-0 frente a Sudáfrica en el partido inaugural, Julián Quiñones fue galardonado como el Jugador Más Valioso del encuentro después de anotar el primer gol del torneo; para sorpresa del delantero, fue el propio Saúl quien le entregó el trofeo de la FIFA.