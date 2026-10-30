Canelo confirma que Julián Quiñones estará en su pelea y no sabe si Cristiano Ronaldo asistirá

El boxeador mexicano reveló quién irá a su combate contra Mbilli

A menos de 24 horas para la pelea entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli, 'Canelo' ha revelado que Julian Quiñones, futbolista mexicano que juega en Al Qadisiya, estará presente en la Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita. Sin embargo, el excampeón de las 168 libras indicó que no sabe si irá Cristiano Ronaldo

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¿Qué dijo Canelo sobre Julián Quiñones y Cristiano Ronaldo?

Después del pesaje, en el que Álvarez cumplió sin problemas, nuestro colaborador Elías Quijada le preguntó al boxeador tapatío si acudiría Julián Quiñones a su pelea, a lo que el pugilista respondió:

No se si mi padrino lo invitó (a Cristiano Ronaldo). Es sorpresa. Quiñones sí viene

Canelo Álvarez da declaraciones en su llegada a Arabia Saudita | IG: @canelo

Antecedentes con Quiñones

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano | IMAGO7