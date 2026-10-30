Equipo de Mbilli se queja por los guantes de Canelo

Canelo atiende a medios de Arabia Saudita antes de su compromiso ante Christian Mbilli | @Canelo

Se encendió la polémica previo a la ceremonia de pesaje, pero todo quedó resuelto para el combate de este sábado

A pocas horas del pesaje oficial de la pelea entre Saúl Álvarez y Christian Mbilli, el campamento del francés manifestó su inconformidad ante el modelo de guantes seleccionado por el mexicano para el combate del fin de semana. Los representantes del retador argumentaron posibles riesgos reglamentarios, lo que desató un cruce de declaraciones entre ambos bandos.

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Ante el reclamo, Mauricio Sulaimán, máximo dirigente del Consejo Mundial de Boxeo, disipó cualquier duda. El directivo confirmó que el equipo protector del multicampeón mexicano cuenta con la homologación oficial y cumple con los estándares requeridos para la función.

Asimismo, desestimó la queja formal al catalogarla como una táctica habitual destinada a generar presión mediática o incomodar al adversario antes de subir al cuadrilátero.

Christian Mbilli | X:@LaSueur_off

Siempre hay algo, siempre le buscan, muchas veces esa estrategia para tratar de desconcentrar al rival. Guantes perfectamente certificados que están bien, pero hay gente que le gusta ser protagonista o buscar ahí que haya controversia. Pasa en casi todas las funciones de boxeo

Por su parte, el grupo de trabajo del tapatío rechazó categóricamente cualquier intención de ventaja antirreglamentaria. Con el aval del organismo y el protocolo del pesaje en puerta, el evento estelar se mantiene firme y sin alteraciones para definir al monarca mundial de las 168 libras.

Canelo Álvarez ante Dmitry Bivol en 2022 | IG Canelo

¿Cuándo y dónde va a pelear Canelo?