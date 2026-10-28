¿Qué esta pasando en Riad, Arabia Saudita; sede de la pelea de Saúl Canelo Álvarez?

La ciudad de Medio Oriente se ha visto envuelta en problemas sociales, así como atentados en diversas partes

A unas semanas de que el pugilista mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez regrese a los cuadriláteros, su retorno se ha visto mermado por problemas en la ciudad elegida para su combate ante Christian Mbilli. Riad, Arabia Saudita, actualmente atraviesa uno de sus momentos más delicados, los cuales podrían poner en problemas el regreso del de Guadalajara, Jalisco.

¿Qué pasó en Riad?

Desde inicio del mes de octubre, Riad se ha convertido en el foco de la atención internacional debido a ataques en su aeropuerto internacional con misiles y drones perpetrados por los rebeldes hutíes de Yemen, mismos que han sido respaldados por Irán, durante los días 10 y 11.

Los múltiples impactos no solo dejaron una afectación material, sino que también dejó un saldo de 12 a 14 personas fallecidas, junto con 300 personas heridas, las cuales van desde locales hasta extranjeros.

Canelo Álvarez da declaraciones en su llegada a Arabia Saudita | IG: @canelo

Ante los ataques, el gobierno ha solicitado el cierre y suspensión de las actividades relacionadas al aeropuerto, además de pedir a los civiles que eviten a medida de lo posible acercarse al recinto.

Con los ataques perpetuados por los rebeldes, múltiples lideres, incluyendo a la ONU y al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hicieron un llamado de atención, calificando los hechos como una escala ‘mayor’ de violencia en la región.

Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing

¿Cómo afecta esto a la pelea del Canelo?

Ante el cierre del aeropuerto internacional, las posibilidades de pode llegar al país d gemido oriente se han visto complicados, hecho que influenciables directamente en la organización del evento Álvarez vs Mbilli por el cinturón supermediano del CMB, mismo que se mantiene para el 31 de octubre.

Afortunadamente dos de las terminales del aeropuerto ya pudieron reanudan sus actividades, aunque manteniendo unas fuertes restricciones, pues Alrededor del 86% de los vuelos programados (más de 4,000 operaciones) han sufrido suspensiones o modificaciones.