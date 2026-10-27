El pugilista fue considerado uno de los grandes boxeadores de los años 60

Rubén ‘Púas’ Olivares, uno de los grandes ídolos del boxeo mexicano, se encuentra en un delicado estado de salud y esto ha provocado poner en venta sus propiedades de manera urgente para solventar los gastos de una cirugía en el ojo derecho.

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¿Qué dijo el ‘Púas’ Olivares?

El excampen mundial peso gallo y considerado el mejor boxeador de los años 60 hoy se ha sincerado sobre su presente: “Tengo desprendida la retina, llevo como 1 año con esto. Fue por los besos que me dieron en el ring (ríe). Sí veía, pero por los golpes que me dieron ahora estoy así”, destacó en una entrevista con TvNotas.

Esta situación ha provocado poner en venta propiedades para ayudarse en la operación: “Estoy vendiendo unos terrenos, unas propiedades para poder operarme. Como urge, eso es lo que estoy haciendo ahorita.”

‘Púas’ Olivares con el sombrero arriba del ring | X:@JesusAldana2

El Púas Olivares mantiene la fe: “Necesitan que me cuide para poder operarme, porque sí es posible que vuelva a ver, con el favor de Dios y de los doctores, que son muy buenos”.

Además de los terrenos explica que también ha puesto a la venta algunas pertenencias que consiguió como pugilista: ¿Por qué no hacerlo? Todo es dinero, no pasa nada. Si no me los robé, todo me lo gané arriba del ring a base de golpes.”

“No ha habido quien. Ojalá salga un cliente. También tengo unas ‘últimas cenas’, donde los apóstoles tienen guantes de boxeo. El señor Mauricio Sulaimán (presidente del Consejo Mundial de boxeo) me compró una, pero por mi ojo ya no puedo tallar más”, resaltó sobre ese distintivo.

Rubén ‘Púas’ Olivares en su mejor momento | X:@sevillacritico

Rubén Olivares simplemente destacó la prioridad de vender y no de recibir algo gratis: “No quiero que me regalen, sino que me compren los terrenos, las casas. Ahí los tengo. Aparte, quiero hacer el libro de mi vida, para venderlo en todo el mundo y hacer la serie del ‘Púas’”.

¿Quién es Rubén ‘Púas’ Olivares?

Rubén ‘Púas’ Olivares es considerado dentro del top de los boxeadores más importantes del boxeo mexicano. Debutó a los 17 años y se consolidó en los años 60, obtuvo el título mundial de peso pluma de la AMB y después el campeonato mundial de peso gallo de la CMB para retirarse en 1988.