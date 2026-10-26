El boxeador mexicano ya se encuentra en tierras árabes para disputar nuevamente un campeonato mundial

Saúl 'Canelo' Álvarez ya se encuentra en Riad, Arabia Saudita, donde buscará recuperar su lugar en la cima del boxeo mundial. El pugilista mexicano arribó este domingo 25 de octubre a territorio saudí para ultimar los detalles de su enfrentamiento ante Christian Mbilli, en el que estará en juego el campeonato mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El tapatío regresará al cuadrilátero el próximo sábado 31 de octubre, después de más de un año sin actividad profesional. Su última presentación fue en septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime frente a Terence Crawford, resultado que le costó los cuatro cinturones que lo acreditaban como campeón indiscutido de las 168 libras.

Canelo Álvarez recibe espectacular bienvenida en Arabia

De acuerdo con diversos reportes, la llegada del boxeador mexicano fue compartida en redes sociales por Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, quien difundió imágenes del recibimiento que tuvo el excampeón mundial en la capital del país asiático.

A su llegada al hotel de concentración, Canelo fue recibido por trabajadores y aficionados que ondearon banderas mexicanas para mostrarle su apoyo. Además, el pugilista disfrutó de un espectáculo de música y baile, mientras que los organizadores le entregaron un ramo de flores como parte de la bienvenida.

Por su parte, Christian Mbilli arribó a Riad el viernes 23 de octubre, dos días antes que el mexicano. El actual campeón mundial tuvo una recepción más discreta en su hotel de concentración, donde las autoridades saudíes le dieron la bienvenida de cara a uno de los enfrentamientos más importantes de su carrera.

¿Cuándo pelea Canelo Álvarez contra Christian Mbilli?

El enfrentamiento entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli está programado para el sábado 31 de octubre de 2026 en Riad, Arabia Saudita. El mexicano intentará conquistar nuevamente el campeonato mundial supermediano del CMB, actualmente en poder del peleador franco-camerunés, quien fue reconocido como monarca absoluto de la división en enero de este año.

Para el tapatío, la pelea representa la oportunidad de comenzar una nueva etapa después de la derrota frente a Terence Crawford. Además, será su regreso a la actividad tras someterse a una operación de codo a principios de 2026, mientras que Mbilli buscará realizar la primera defensa de su campeonato mundial.

Canelo Álvarez se medirá a Christian Mbilli por el título supermedio del CMB | DAZN Boxing