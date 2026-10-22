Mauricio Sulaimán ofreció disculpas públicas a Saúl Álvarez y a los aficionados tras admitir que las reglas de retadores obligatorios del organismo perjudicaron al boxeo

El mundo del pugilismo se vio sacudido por unas declaraciones que pocos esperaban escuchar desde la cúpula de una de las organizaciones más importantes a nivel global. Mauricio Sulaimán, máxima autoridad del Consejo Mundial de Boxeo, reconoció públicamente que las decisiones del pasado reciente afectaron tanto a la industria como a sus máximos exponentes y seguidores.

Durante una charla en la que se evaluaron los lineamientos históricos del organismo, la dirigencia puso sobre la mesa la saturación de monarcas y la exigencia de combates mandatorios que, lejos de enriquecer el espectáculo, terminaron por devaluar la calidad competitiva en distintas divisiones.

Defensas obligatorias y desgaste del 'Canelo'

Para Sulaimán, el problema radica en regulaciones que nacieron hace décadas, en un contexto completamente diferente al actual. La multiplicación de entidades boxísticas y la proliferación de títulos divididos provocaron que los retadores oficiales llegaran a las peleas titulares sin cumplir con las expectativas de jerarquía. Ante este escenario de sobreexigencia y el impacto que generó en la carrera del multicampeón tapatío, Saúl Álvarez, el dirigente no dudó en asumir la responsabilidad con una contundente declaración:

Mauricio Sulaimán

Le hicimos un daño al boxeo, un daño al Canelo y a la afición, a los promotores. A partir de ahí tenemos una política

El campeón merece respeto y merece tener las mejores oportunidades. El CMB creó la regla del retador oficial en las peleas mandatorias, pero esto fue hace 50 años o más. El día de hoy hay muchos organismos, hay muchos campeones, en algunos organismos hay varios campeones, entonces el nivel del retador se ha diluido

Canelo en un entrenamiento previo a su combate de este año | IG canelo

Próxima pelea de Saúl Álvarez

Esta profunda reflexión por parte del CMB llega justo en la antesala de uno de los compromisos más anticipados del calendario pugilístico, ya que Saúl 'Canelo' Álvarez se alista para subir nuevamente al ring el próximo 31 de octubre, cuando viaje a Riad, Arabia Saudita, para medirse ante Christian Mbilli en un duelo de alto voltaje donde estará en disputa el codiciado cinturón mundial de peso supermediano del CMB.