Ryan García se mantiene en la cima del boxeo | AP

El campeón wélter del CMB aseguró que llegó a un acuerdo verbal con “Money” para disputar un combate en las 147 libras

Ryan Garcia encendió el mundo del boxeo al anunciar que habría llegado a un acuerdo con Floyd Mayweather para enfrentarlo en una pelea por el campeonato mundial wélter del Consejo Mundial de Boxeo, donde el monarca desea que el combate sea oficial y no una exhibición.

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“Floyd y yo acordamos una pelea en las 147 libras por el campeonato mundial wélter del CMB. El 50-0 contra el actual campeón”, escribió García en sus redes sociales.

Garcia insistió en que ambos estarían dispuestos a subir al ring bajo condiciones profesionales, con el título en disputa y la posibilidad de que Mayweather pierda el invicto que conservó durante toda su carrera. Hasta el momento, el excampeón no ha confirmado públicamente el supuesto acuerdo.

Ryan García quiere una pelea real, no una exhibición

El campeón wélter dejó claro que no aceptaría un enfrentamiento de exhibición, formato en el que Mayweather ha participado desde su retiro del boxeo en 2017. Su objetivo es poner a prueba al excampeón en una contienda oficial.

Garcia, de 28 años, conquistó el cinturón del CMB en febrero de 2026 al derrotar por decisión unánime a Mario Barrios y lo defendió en septiembre con un nocaut sobre Conor Benn en el segundo asalto. Su actividad reciente contrasta con la de Mayweather, quien lleva casi una década sin disputar una pelea profesional.

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao en 2015 | AP

Floyd Mayweather tendría en juego su histórico 50-0

Mayweather se retiró en 2017 después de vencer a Conor McGregor y cerrar su trayectoria profesional con 50 triunfos y ninguna derrota, incluidos 27 nocauts. Desde entonces ha participado en exhibiciones, pero esos combates no han alterado su récord oficial.

Aunque García afirma que ambos acordaron enfrentarse por el título mundial, todavía faltan pasos importantes para que la pelea se concrete: no hay contratos firmados, fecha, sede ni detalles sobre promotores o transmisión.