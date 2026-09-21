Ryan García se mantiene en la cima del boxeo | AP

El mexicoamericano quiere el combate en estos momentos con el mexicano

Ryan García aceptó el reto lanzado por Isaac “Pitbull” Cruz después de que este reteniera el título mundial interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo; pero, ahora ha puesto una condición para que se efectué a corto plazo.

¿Qué dijo Ryan García?

A través de su cuenta de X, el mexicoamericano lanzó su advertencia sobre la posible pelea: “Para dejar esto muy claro a los fans, les he pedido pelear contra Pitbull dos veces y una de esas veces fue mi obligatorio, y él ha negado dos veces.”

“Esta será la última vez que intente darle una oportunidad. Mi palabra es muy clara y planeo con todo mi corazón seguirla. Si él niega, nunca más consideraré esto de nuevo”, catapultó.

Y es que, la posibilidad se abrió después del contundente nocaut del oriundo de La Magdalena Contreras a Néstor Bravo en la Pechanga Arena de San Diego, California como la riña estelar.

Pitbull Cruz puso sobre la mesa la invitación a Ryan García para un próximo combate: "Hey, Ryan, estoy aquí; mi siguiente pelea contra ti. ¡Vamos, Ryan...vamos!", terminó desatando Isaac Cruz para el micrófono de DAZN.

El campeón mundial de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) a través de la red social de X: “Bravo pit bull me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa”, puso tras la victoria del capitalino.

"Puedo domar a un león, no estoy muy preocupado por domar a un pit bull", mencionó el boxeador desatando los comentarios de los fans en su posteo que superó el medio millón de visualizaciones.

Pitbull Cruz también tiene otros planes