El mexicano lanzó la propuesta, al mexicoamericano, tras el KO a Néstor Bravo

Isaac 'Pitbull' Cruz lanzó el reto a Ryan García luego de noquear en el sexto round a Néstor Bravo en la Pechanga Arena de San Diego, California para retener el título mundial interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo.

Y el mexicoamericano no tardó en responder y aceptar un futuro combate. Sin embargo, no es el único objetivo que tiene Cruz ya que pidió una oportunidad para disputar una pelea de unificación contra el ganador del combate entre Dalton Smith y Alberto Puello para convertirse en el campeón de la división de las 140 libras.

¿Qué dijo el Pitbull Cruz?

“Quiero pelear contra el ganador de Dalton Smith o Alberto Puello, quiero que me vean como el único rey de la división”, resaltó el oriundo de la Magdalena Contreras tras la victoria.

'Pitbull' Cruz, boxeador mexicano, en el ring | X: @premierboxing

Puso sobre la mesa una invitación a Ryan García para una posible pelea: "Hey, Ryan, estoy aquí; mi siguiente pelea contra ti. ¡Vamos, Ryan...vamos!", terminó desatando Isaac Cruz para el micrófono de DAZN.

Ryan García se mantiene en la cima del boxeo | AP

Respuesta de Ryan García y desata respuestas

Ryan García no tardó y lanzó su respuesta a través de la red social de X: Bravo pit bull me demostró esta noche que estaba equivocado. Hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa

"Puedo domar a un león, no estoy muy preocupado por domar a un pit bull", mencionó el boxeador desatando los comentarios de los fans en su posteo que alcanzó cerca del medio millón de visualizaciones.

Ryan García venció a Conor Benn | AP

"Hermano, 143 empapado, busca a alguien de tu tamaño", "Pitbull es más ligero, Ryan. Será un error tomar esta pelea contigo. La ventaja de altura y la ventaja de peso no son lo suyo más fuerte. Sin embargo, si te atrapa con un potente izquierda, bailarás fuera de control como lo hizo con Rolly. Tú y Rolly no pelean bien en el interior.", destaca un par de comentarios.