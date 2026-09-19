Pitbull Cruz cumple en la báscula ante Néstor Bravo; La Bonita Fernández y Marco Verde sin problemas

Los boxeadores mexicanos entran en acción con sus respectivos combates

Isaac "Pitbull" Cruz superó la báscula previo al enfrentamiento ante Néstor Bravo quien también libró los kilogramos y ahora están listo para medirse en la Pechanga Arena de San Diego, California.

El boxeador mexicano registró 138.8 libras, mientras tanto el puertorriqueño lo hizo con 139.2, ambos quedando por debajo de la línea de 140 como límite. Solo falta que suban al ring para que Isaac Cruz haga su primera defensa del cinturón interino.

Pitbull Cruz vs Néstor Bravo cartel | X @yourBOXINGfix

Pitbull llega a esta presentación después de empatar por decisión mayoritaria frente a Lamont Roach a finales de 2025. El pugilista buscará ahora conservar el cinturón que consiguió en la división de las 140 libras.

El boricua, de 32 años, llega con una victoria por nocaut ante el mexicano Pedro Campa, resultado que consiguió a inicios de 2026. Este sábado, día de la Virgen María busca una nueva victoria ante un pugilista mexicano.

Diana "La Bonita" Fernández posando | X: @DianaBoxbonita

Bonita Fernández cumple en la báscula

Mientras tanto, Diana "Bonita" Fernández tampoco tuvo complicaciones y a través de sus redes sociales dfio a conocer que todo quedó listo para medirse a la francesa Clothilde Del Ben protagonizarán una de las peleas más esperadas por el título interino supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

La fronteriza llegará a este compromiso con una experiencia considerable sobre los encordados, pues presume un récord profesional de 37 victorias, cuatro derrotas y un empate, además de cinco triunfos por KO.

Marco Verde en pelea sobre el ring I IG:@marco_alonso_green

¿Cómo le fue a Marco Verde?

Por su parte, el invicto Marco Verde también venció a la báscula registrando 157.6 libras y Guillermo Hernández lo hizo con 160.6 y han dado el último careo para subirse al ring.