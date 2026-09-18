El pugilista mexicano se verá las caras con el puertorriqueño Bravo buscando su victoria 29

Isaac ‘Pitbull’ Cruz regresa al cuadrilátero para su primera defensa de del campeonato interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El boxeador mexicano enfrentará al puertorriqueño Néstor Bravo en la pelea estelar de una función organizada por Premier Boxing Champions (PBC) que se podrá ver la noche de este sábado 19 de septiembre, a través de Azteca 7, y ESPN.

El combate está programado para el sábado en el Pechanga Arena de San Diego, California, dentro de una función que se realizará durante el fin de semana del Día de la Independencia de México.

Isaac 'Pitbull' Cruz vs Néstor Bravo | INSTAGRAM

Así llegan los boxeadores al combate

Cruz llegará a esta presentación después de empatar por decisión mayoritaria frente a Lamont Roach en diciembre de 2025. El mexicano buscará ahora conservar el cinturón que consiguió en la división de las 140 libras.

Por su parte, Néstor Bravo, de 32 años, llega con una victoria por nocaut ante el mexicano Pedro Campa, resultado que consiguió en enero de 2026. Este sábado busca una nueva victoria ante un pugilista mexicano y de esta forma conseguir el cinturón de la categoría.

'Pitbull' Cruz, boxeador mexicano, en el ring | X: @premierboxing

Récord de Isaac Cruz y Néstor Bravo

El ‘Pitbull’ Cruz llegará al combate con un récord profesional de 33 peleas, 28 victorias, tres derrotas y dos empates. De sus triunfos, 18 han terminado por nocaut.

Néstor Bravo, en tanto, presenta una marca de 25 peleas, 24 victorias y una derrota, sin empates. El puertorriqueño registra 17 triunfos por nocaut.

Néstor Bravo, boxeador puertorriqueño, previo a una pelea | INSTAGRAM

¿Cuándo y dónde es la pelea de Isaac ‘Pitbull’ Cruz vs. Néstor Bravo?

El enfrentamiento entre Isaac ‘Pitbull’ Cruz y Néstor Bravo se disputará el sábado 19 de septiembre en el Pechanga Arena de San Diego, California. El recinto tiene una capacidad aproximada para 16,100 espectadores y será el escenario de la primera defensa del título interino superligero del CMB por parte del boxeador mexicano.

Al tratarse de la pelea estelar, el horario exacto en el que Cruz y Bravo subirán al ring dependerá de la duración de los combates que integran la cartelera previa. El horario de referencia para la transmisión principal es de 22:00 horas para la Ciudad de México.