Güerito de Tepito ya tiene fecha para volver a los encordados

Juan Pérez regresará al ring el próximo 7 de noviembre para disputar su cuarto pleito como profesional

Juan Pérez, el 'Güerito de Tepito', ya tiene fecha para volver a los encordados, luego de que Astur Boxing, promotora que maneja su carrera, anunció que tendrá su cuarto compromiso como profesional el próximo sábado 7 de noviembre de este año.

Aunque todavía no se define quién será su rival ni el lugar que albergará la función, tanto la promotora como su entrenador adelantaron que la intención es que Juan cierre el año con una nueva presentación.

Juan Pérez 'El Güerito de Tepito' | IG:@elguerito_box

El 'Güerito' busca su primer nocaut

Con apenas 16 años de edad, Pérez llegará a esta pelea con una marca invicta de 3-0.

Uno de sus principales objetivos es conseguir su primera victoria antes del límite. Sus tres triunfos han llegado por la vía de las tarjetas, por lo que ahora buscará agregar el nocaut a su joven carrera.

Juan Pérez 'El Güerito de Tepito" | IG:@elguerito_box

¿Cómo le fue al Güerito en su última pelea?

Su última aparición ocurrió el pasado 5 de septiembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, donde enfrentó a Osvaldo Morales en un combate pactado a seis asaltos. El 'Terrible' se plantó con valentía y ofreció resistencia, lo que despertó el furor de la afición.

Al final, las tarjetas favorecieron al 'Güerito' por 58-56, 59-55 y 59-55, para quedarse con la decisión unánime y sumar así su tercera victoria como profesional.

Juan Pérez peleará el próximo 15 de mayo en la histórica Arena Coliseo | MARIO GUZMÁN

El respaldo de Tepito se hizo sentir

Más allá del resultado, aquella noche fue recordada por el arrastre que generó Pérez entre los aficionados. Una importante cantidad de seguidores se dio cita en el inmueble para acompañarlo y presenciar su desempeño.