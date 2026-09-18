Juan Pérez, el 'Güerito de Tepito', ya tiene fecha para volver a los encordados, luego de que Astur Boxing, promotora que maneja su carrera, anunció que tendrá su cuarto compromiso como profesional el próximo sábado 7 de noviembre de este año.
Aunque todavía no se define quién será su rival ni el lugar que albergará la función, tanto la promotora como su entrenador adelantaron que la intención es que Juan cierre el año con una nueva presentación.
El 'Güerito' busca su primer nocaut
Con apenas 16 años de edad, Pérez llegará a esta pelea con una marca invicta de 3-0.
Uno de sus principales objetivos es conseguir su primera victoria antes del límite. Sus tres triunfos han llegado por la vía de las tarjetas, por lo que ahora buscará agregar el nocaut a su joven carrera.
¿Cómo le fue al Güerito en su última pelea?
Su última aparición ocurrió el pasado 5 de septiembre en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, donde enfrentó a Osvaldo Morales en un combate pactado a seis asaltos. El 'Terrible' se plantó con valentía y ofreció resistencia, lo que despertó el furor de la afición.
Al final, las tarjetas favorecieron al 'Güerito' por 58-56, 59-55 y 59-55, para quedarse con la decisión unánime y sumar así su tercera victoria como profesional.
El respaldo de Tepito se hizo sentir
Más allá del resultado, aquella noche fue recordada por el arrastre que generó Pérez entre los aficionados. Una importante cantidad de seguidores se dio cita en el inmueble para acompañarlo y presenciar su desempeño.
Ahora, Juan tendrá poco menos de dos meses para preparar su regreso. Con rival y sede todavía pendientes por definirse, el objetivo será volver a ganar, conservar su invicto y, si las condiciones se presentan, encontrar el nocaut que se le ha negado en sus primeras tres peleas.