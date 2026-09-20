El mexicano derrotó por nocaut técnico a Néstor Bravo en el sexto asalto y defendió con éxito su título superligero interino

Isaac “Pitbull” Cruz volvió a demostrar su poder sobre el ring al derrotar por nocaut técnico a Néstor Bravo en el sexto asalto. El capitalino dominó prácticamente de principio a fin y conservó su campeonato superligero interino del Consejo Mundial de Boxeo.

El mexicano tomó el control desde el primer episodio, cuando mandó a la lona a su rival. A partir de ese momento mantuvo la presión y fue imponiendo su ritmo conforme avanzaron los rounds, hasta encontrar el golpe definitivo.

Pitbull Cruz encontró la victoria por la vía del nocaut | Redes

El Pitbull encontró el golpe definitivo

La pelea terminó a 1:30 del sexto asalto, cuando Cruz conectó una poderosa izquierda directamente sobre la quijada de Bravo. El puertorriqueño cayó al suelo y, aunque intentó incorporarse, no consiguió ponerse nuevamente de pie.

El réferi determinó el final del combate después de que Bravo volviera a caer mientras intentaba levantarse. De esta manera, Cruz consiguió una nueva defensa de su corona y confirmó su dominio durante una pelea que tuvo bajo control.

Al finalizar el enfrentamiento, el capitalino dejó claro que está buscando desafíos de mayor nivel y aseguró que se encuentra preparado para enfrentar a los nombres importantes de la división. “Estamos para los grandes nombres. Salimos a pelear con inteligencia, trabajamos la pelea”, afirmó.

Pitbull Cruz logró mantener en su poder el campeonato superligero | PBC

Cruz quiere unificar y también apunta a Ryan García

Con la corona interina en su poder, Cruz pidió una oportunidad para disputar una pelea de unificación contra el ganador del combate entre Dalton Smith y Alberto Puello. El mexicano quiere convertirse en el único campeón de la división de las 140 libras.

“Quiero pelear contra el ganador de Dalton Smith o Alberto Puello, quiero que me vean como el único rey de la división”, sentenció el capitalino, dejando clara su intención de ir por todos los cinturones.

Ryan García es el campeón de la categoría welter | AP

Pero el “Pitbull” también tiene otro objetivo sobre la mesa y lanzó una invitación a Ryan García para una posible pelea. Cruz incluso abrió la puerta a subir a las 147 libras exclusivamente para enfrentar al estadounidense, en caso de que no se concrete el duelo por la supremacía superligera.