El peleador estadounidense se burló del púgil mexicano y sus palabras

La rivalidad entre Terence “Bud” Crawford y Ryan García sigue creciendo. El triunfo del mexicoamericano ante Conor Benn volvió a poner sobre la mesa sus declaraciones contra el estadounidense, a quien previamente calificó como un boxeador sobrevalorado y aseguró que podría derrotarlo.

García no se guardó nada cuando habló sobre Crawford y dejó claro que estaría dispuesto a subir al ring contra el peleador que derrotó a Saúl “Canelo” Álvarez en el 2025. Sus palabras generaron una respuesta del propio Crawford, quien aprovechó las redes sociales para contestarle y cuestionar la actitud que tiene el mexicoamericano frente a las cámaras.

Ryan García se mantiene en la cima del boxeo | AP

¿Qué dijo Terence Crawford sobre Ryan García?

Tras la victoria de García sobre Benn, Crawford lanzó un mensaje en su cuenta de X en el que aseguró que el pugilista californiano cambia su actitud cuando no se encuentra frente a las cámaras. El estadounidense también hizo referencia a las declaraciones en las que Ryan lo calificó como un “matón”.

Creo que Bud Crawford está sobrevalorado. Le daría una paliza. Lo siento en el fondo. De hecho, pelearía contra él, si no quiere, no es mi culpa, dijo García, mientras que Crawford respondió: Solo habla duro para internet. Sabe que todo es un espectáculo. Te prometo que si lo viera sin sus guardaespaldas y las cámaras, sería una persona completamente diferente. Dice que soy un matón, pero yo era el que tenían para los matones”, escribió el estadounidense.

La respuesta de Crawford no pasó desapercibida para Ryan García, quien decidió continuar con el intercambio en la misma publicación. Lejos de bajar el tono, el mexicoamericano aseguró que está dispuesto a enfrentarlo sin importar si el encuentro ocurre dentro o fuera de un cuadrilátero.

CAPTURA DE PANTALLA

Ryan García acepta el reto de Terence Crawford

“Vale, vamos a poneros en forma, hermano, dentro o fuera del ring, estoy listo para afrontarlo”, respondió García en la publicación de Crawford, dejando abierta la posibilidad de que ambos puedan encontrarse nuevamente, aunque hasta el momento no existe una pelea pactada entre los dos.

Sin embargo, Terence Crawford volvió a contestar y llevó la conversación todavía más lejos. El estadounidense dejó entrever que, para cuando García esté preparado para enfrentarlo, él ya podría haber puesto punto final a su carrera profesional.

Canelo contra Crawford I AP

Cuando estés listo, estaré retirado, así que tendremos que hacerlo fuera del ring”, sentenció Crawford. De esta manera, el intercambio entre ambos pugilistas continúa creciendo, aunque por ahora todo permanece en el terreno de las declaraciones y las redes sociales.

La situación resulta especialmente llamativa por el momento que atraviesan los dos boxeadores. García viene de imponerse a Conor Benn, mientras que Crawford consiguió una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a Canelo Álvarez, resultado que lo colocó todavía más en el centro de la conversación dentro del boxeo internacional.