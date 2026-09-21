Janibek Alimkhanuly, boxeador kazajo, lanzó un mensaje

Se acerca el combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli, en Arabia Saudita, por el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB); sin embargo, mientras esto llega, el tapatío ha recibido un reto.

El boxeador kazajo Janibek Alimkhanuly ha dejado un mensaje a través de redes sociales destacando su deseo de enfrentarse al mexicano para unificar títulos próximamente.

Saúl 'Canelo' Álvarez en su combate contra Édgar Berlanga en 2024 | MEXSPORT

¿Cuál es la situación de Alimkhanuly?

El asiático es actualmente campeón de la Organización Mundial de boxeo (CMB) y la Federación Internacional del Boxeo (FIB) en peso Mediano, categoría menor que Canelo Álvarez.

Alimkhanuly, que registra una marca invicta de (17-0), iría por el título mundial de peso Supermediano de la OMB después de que el británico Hamzah Sheeraz dejara vacante el cetro.

Janibek Alimkhanuly ante rival| X:@Queensberry

Cabe mencionar, que el kazajo tenía el combate mandatario para medirse al inglés; pero, este canceló la pelea y renunció al cinturón, esta situación ha dejado el camino libre pelea y sumar el campeonato.

“Todos saben que no me interesa el dinero. ¡Estoy listo! También estoy listo para ver la noticia de que él está renunciando al título. Solo necesito ese título. Luego tengo que unificarlo con Canelo. ¡Eso es todo!”, lanzó en su cuenta de X.

Saúl 'Canelo' Álvarez, boxeador mexicano | IMAGO7

Canelo Álvarez y su próxima pelea

Saúl "Canelo" Álvarez subirá al ring frente al campeón mundial Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Christian Mbilli, el próximo 31 de octubre en Medio Oriente.