El cuadro rojinegro anunció la construcción de la que será su nueva casa

El nuevo estadio del Atlas ya comienza a generar expectativas no solamente entre los aficionados rojinegros, sino también entre algunas de las figuras más importantes del deporte tapatío. Una de ellas es Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien reconoció su entusiasmo por el proyecto y reveló que le gustaría ser el encargado de inaugurar el inmueble con una pelea.

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El pugilista tapatío aseguró que le ilusiona la posibilidad de protagonizar un combate en el nuevo escenario que tendrá el conjunto rojinegro, por lo que incluso expresó su deseo de ser el primero en estrenarlo.

“A mí me gustaría ser el primero en estrenarlo, me gustaría tener una pelea ahí. Sería un sueño hecho realidad, así que veremos qué pasa en el futuro. Eso es lo que sueño y quizás se pueda lograr”, señaló el ‘Canelo’ Álvarez.

Proyecto del nuevo Estadio de Atlas | Carlos Ponce

Para el campeón mexicano, la construcción del nuevo estadio representa un proyecto importante para la ciudad y, especialmente, para el Atlas, institución con la que comparte su origen tapatío.

El boxeador también reconoció que quedó sorprendido al conocer los detalles del inmueble que se construirá para los Zorros y consideró que el club merece contar con un escenario de esta magnitud.

“Estoy muy sorprendido con lo que van a hacer, con el estadio que van a construir para el Atlas. Se lo merecen. Bienvenidos a la Catedral del Triunfo”, expresó.

Canelo Álvarez hablando en la inauguración del proyecto de estadio de Atlas | CAPTURA

De concretarse el deseo del ‘Canelo’, el nuevo estadio podría tener una inauguración especial para el deporte de Jalisco, con una función de boxeo encabezada por uno de los máximos referentes deportivos de la entidad.

Por ahora, se trata de un sueño del pugilista tapatío, aunque el propio Álvarez dejó abierta la posibilidad de que en el futuro pueda convertirse en una realidad.