Atlas da otro paso rumbo a su nuevo estadio; aprueban actualización de terrenos en Los Belenes

El Consejo General Universitario de la UdeG aprobó por unanimidad la actualización del plano del Plan Maestro Los Belenes, con lo que el predio será reordenado en dos polígonos para avanzar con los estudios y el proyecto conceptual del inmueble rojinegro

El proyecto del nuevo estadio del Atlas dio un paso importante luego de que el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara aprobara de manera unánime el dictamen para actualizar el plano del Plan Maestro Los Belenes. La medida permitirá reordenar el predio en dos polígonos y avanzar hacia los estudios necesarios para desarrollar el proyecto conceptual del nuevo inmueble.

Sin embargo, la actualización no representa una modificación al Plan Maestro de Los Belenes, sino el reconocimiento y la regularización de una distribución del terreno que ya existe debido a la construcción de vialidades como Enrique Díaz de León y Parres Arias.

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UdeG aclara qué significa la actualización

Durante la sesión, se explicó que el objetivo del dictamen es poner en orden una realidad que ya existe dentro del predio. La construcción y delimitación de las vialidades provocaron que el terreno se fuera subdividiendo con el paso del tiempo.

“Lo que se está planteando aquí es el reconocimiento y normalización de un acto ya existente”, se explicó durante la sesión del Consejo General Universitario.

De acuerdo con la explicación, la cesión de los derechos del suelo para la construcción de las vialidades ya había pasado por las instancias jurídicas y los órganos correspondientes de la Universidad de Guadalajara.

Afición de Atlas en la tribuna del Estadio Jalisco | IMAGO 7

Atlas avanza rumbo a su nuevo estadio

Con la aprobación del dictamen, el terreno queda reordenado en dos polígonos, un paso necesario para continuar con los estudios y comenzar a darle forma al proyecto conceptual del nuevo estadio del Atlas.

“El comité de actualización del plan maestro cesionó justamente con este objetivo, poner en orden y reconocer una realidad que ya existe”, se señaló durante la sesión.

De esta manera, el proyecto del nuevo estadio rojinegro continúa avanzando, ahora con la actualización del plano del terreno como uno de los pasos para posteriormente desarrollar los estudios y el concepto del inmueble.