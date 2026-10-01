Ahora que el Atlas se encuentra ante la posibilidad de contar con una nueva casa, vale la pena revisar algunos antecedentes del futbol mexicano

El anuncio de un nuevo estadio suele generar expectativa entre los aficionados, pero entre la presentación de un proyecto y el momento en que un equipo disputa su primer partido en el inmueble pueden pasar varios años.

Podría interesarte Futbol Equipos tapatíos destacan entre los clubes con mayor asistencia en la Liga MX

Ahora que el Atlas se encuentra ante la posibilidad de contar con una nueva casa, vale la pena revisar algunos antecedentes del futbol mexicano y recordar cuánto tiempo necesitaron otros clubes para concretar proyectos similares.

Luís Esteves, jugador del Atlas, en festejo de gol ante Pumas, en el Apertura 2026 | IMAGO7

Estadio AKRON

El actual Estadio AKRON, casa de las Chivas, fue uno de los proyectos que tuvo un periodo de planeación más prolongado. La idea de construir un nuevo estadio para el club fue presentada públicamente por Jorge Vergara el 3 de marzo de 2003. En aquel momento se contemplaba un inmueble con capacidad cercana a los 50 mil aficionados y el objetivo de que estuviera listo para los festejos del centenario del equipo.

Posteriormente, el 6 de febrero de 2004 se presentó el proyecto del Centro JVC, en el que estaba incluido el nuevo estadio. Sin embargo, el proyecto tuvo diferentes modificaciones y retrasos durante los años siguientes, por lo que las obras del inmueble comenzaron finalmente el 9 de mayo de 2007.

Después de poco más de tres años de construcción, el estadio fue inaugurado el 30 de julio de 2010 con un partido entre Chivas y Manchester United. En total, desde la presentación inicial del proyecto en 2003 hasta la inauguración del inmueble transcurrieron aproximadamente siete años y cinco meses.

El Estadio Akron regresa a la actividad después del Mundial | Imago7

Territorio Santos Modelo

El proyecto del Territorio Santos Modelo, en Torreón, tuvo un proceso mucho más corto. La iniciativa fue presentada oficialmente el 14 de noviembre de 2007 e incluía la construcción del nuevo Estadio Corona, además de otras instalaciones deportivas y espacios destinados al entretenimiento. Las obras comenzaron el 11 de febrero de 2008 y posteriormente se realizó la primera colada de concreto el 20 de abril de ese mismo año.

Poco menos de dos años después del inicio de los trabajos, el nuevo estadio fue inaugurado el 11 de noviembre de 2009. De esta manera, entre la presentación oficial del proyecto y la inauguración pasaron aproximadamente dos años, mientras que la construcción del inmueble tomó alrededor de un año y nueve meses.

Estadio TSM Corona, previo al Santos vs América del Clausura 2026 | MEXSPORT

Estadio BBVA

En Monterrey, el proyecto para construir una nueva casa para Rayados también tuvo un proceso de varios años. El proyecto del actual Estadio BBVA fue presentado oficialmente el 8 de septiembre de 2008, aunque las obras no comenzaron de manera inmediata.

Durante los años siguientes fue necesario resolver diferentes asuntos relacionados con el terreno, los permisos y otros procesos administrativos. La primera piedra fue colocada en 2010 y los trabajos de construcción avanzaron principalmente a partir de 2011.

Finalmente, el Estadio BBVA fue inaugurado en agosto de 2015. De esta forma, desde la presentación oficial del proyecto hasta la inauguración transcurrieron casi siete años, mientras que la construcción física del estadio tomó aproximadamente cuatro años.

Estadio BBVA | Imago7

Estadio 'El Encanto'

El caso del estadio de Mazatlán fue diferente. El proyecto comenzó a desarrollarse en 2017 como una iniciativa para construir un nuevo inmueble deportivo en la ciudad. La licitación para llevar a cabo los trabajos fue lanzada en junio de ese año y la construcción comenzó durante 2017.

Originalmente se esperaba que el estadio pudiera estar terminado antes, pero el proyecto tuvo algunos retrasos y finalmente quedó listo en 2020. El inmueble fue inaugurado futbolísticamente el 27 de julio de ese año, cuando Mazatlán FC enfrentó al Puebla.