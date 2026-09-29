El torneo mexicano se encuentra en pausa debido a la Fecha FIFA que se vive en el final de septiembre y principios de octubre

El campeonato mexicano se tuvo que detener luego de que se jugara la Fecha 10, pues ahora sí, todos los jugadores del mundo que son parte de una selección han reportado con todos sus equipos, así que el descanso era obligado, y también le servirá a muchos para replantearse el resto del certamen.

Será a partir del 9 de octubre cuando la Liga MX regrese en su torneo de Apertura 2026, con muchos patidos importantes para llevarse a cabo en el desarrollo de la Jornada 11, tales como el Clásico Tapatío, la visita de Matías Almeyda al América en el Estadio Banorte o el Pumas vs Cruz Azul que hará recordar la Gran Final del Clausura 2026.

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¿Cuándo regresa la Liga MX y con qué partidos?

Será este próximo viernes 9 de octubre cuando el campeonato mexicano esté de vuelta, y lo hará con un partido entre el Puebla y el León, ambos con presentes no tan distintos en el torneo; el segundo partido del viernes será un recuerdo de una Final reciente, pues Tigres recibirá en el 'Volcán' a los Diablos Rojos del Toluca.

En el primer turno de los partidos del sábado 10 de octubre, los Bravos de Juárez, último lugar de la tabla general, recibirán a los Xolos de Tijuana en un encuentro fronterizo, pero al mismo tiempo, Querétaro estará recibiendo a Atlante en La Corregidora.

José Alvarado, jugador de León, en festejo de gol ante Juárez | MEXSPORT

Ese mismo sábado restarán dos partidos, casualmente dos de los más importantes de la jornada: Primero, a las 7:00 PM, Atlas recibe a Guadalajara en una edición más del Clásico Tapatío, pero apenas terminando, América recibirá a los Rayados de Matías Almeyda en el Estadio Banorte.

El cierre de la Fecha 11 con tintes de revancha

Ya para el domingo, los tres partidos restantes se acomodarán de la siguiente manera: dos en el primer horario posible, pues a las 5 de la tarde, Atlético San Luis recibirá a los enrachados Santos y Pachuca hará lo propio en contra de Necaxa en el Estadio Hidalgo.

Chivas pierde al descanso ante Querétaro | Imago7