Los posibles sucesores de Keylor Navas, ¿ir por alguien o confiar en la cantera?

Pumas cuenta con talentos prometedores en la portería

Keylor Navas es el líder y figura de la actual plantilla de Pumas, gracias a su notable trayectoria en la que pasó por equipos como Real Madrid, Paris Saint-Germain y Nottingham Forest, además de su palmarés que incluye un Tricampeonato de Champions League con el conjunto Blanco. En Universidad Nacional, además de ser el titular, también pone el ejemplo para los que pelean por su puesto.

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¿Qué porteros hay en la cantera de Pumas?

En Pumas, Miguel Paul, Pablo Lara y Rodrigo Parra son las alternativas para el futuro en el que Keylor Navas ya no esté en la institución, tres talentos que en el club son valorados, también aprobados por el costarricense.

Keylor Navas con Pumas en un partido en el Olímpico Universitario | IMAGO7

Los tres arqueros ya han tenido actividad con el primer equipo, Miguel Paul lo hizo en Leagues Cup ante Inter de Miami en 2025, una actuación que dejó buenas sensaciones para la afición.

Pablo Lara, portero canterano de Pumas | MEXSPORT

Por otro lado, Pablo Lara ha destacado por su calidad a corta edad, con 21 años ha seguido su proceso en las categorías inferiores de la Selección Mexicana y dentro del club lo ven como el futuro, incluso fue titular el torneo pasado ante Juárez, cuando Keylor Navas fue suspendido por acumulación de tarjetas.

Rodrigo Parra, el favorito de Keylor Navas

Por último, Rodrigo Parra es una opción más para el equipo, aunque en sus primeras apariciones cometió errores que afectaron a la percepción de los aficionados. Fuentes cercanas a RÉCORD compartieron que Keylor Navas ha ayudado al joven arquero y lo ha sorprendido por su talento con apenas 18 años.

Rodrigo Parra, joven portero de Pumas | IMAGO7