Después de un complicado inicio para Costa Rica en la Liga de Naciones de CONCACAF, con derrotas frente a Curazao y Haití, el entrenador Fernando Bautista dejó su cargo, para darle su lugar al interino Bryan Ruiz, quien decidió convocar al arquero de Pumas, Keylor Navas.
¿Qué pasó con Keylor Navas y Fernando Bautista?
Keylor Navas se une a la concentración de Costa Rica para enfrentar los duelos contra Nicaragua y Haití, después de su ausencia en el inicio de esta Fecha FIFA, que incluso tuvo un poco de polémica.
Y es que en una conferencia de prensa, Fernando Bautista aseguró que buscó a Navas para integrarlo con la selección, pero el arquero no contestó al mensaje que el entrenador mandó.
Tras ello, Navas publicó una historia en Instagram donde colocó una encuesta: “si usted tiene algo que importante que decir, ¿llama o manda un mensaje?”, fue lo que compartió el portero de Pumas, en respuesta al ahora exentrenador de Costa Rica.
Keylor Navas manda 'pedrada' a Fernando Batista tras no ser convocado con Costa Rica
Navas, de regreso a Costa Rica
El último partido de Navas con su selección ocurrió el 18 de noviembre de 2025, en las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026. El encuentro fue ante Honduras y terminó 0-0.
Keylor Navas continúa en un buen nivel con el conjunto auriazul, donde a pesar de atravesar un momento complicado en cuanto a resultados, la portería es lo que mejor está cubierto en el equipo.
Con 39 años de edad, Navas regresará a la actividad con su selección de último momento, con la confianza del técnico interino, Bryan Ruiz con la esperanza de recomponer el camino en la Liga de Naciones.