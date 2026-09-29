¡Está de regreso! Tras la destitución de su DT, Costa Rica vuelve a llamar a Keylor Navas

Keylor Navas en un partido de Copa Oro con la Selección de Costa Rica | MEXSPORT

El histórico portero tico, vuelve a su selección para afrontar los juegos de Nations Leagues

Después de un complicado inicio para Costa Rica en la Liga de Naciones de CONCACAF, con derrotas frente a Curazao y Haití, el entrenador Fernando Bautista dejó su cargo, para darle su lugar al interino Bryan Ruiz, quien decidió convocar al arquero de Pumas, Keylor Navas.

¿Qué pasó con Keylor Navas y Fernando Bautista?

Keylor Navas se une a la concentración de Costa Rica para enfrentar los duelos contra Nicaragua y Haití, después de su ausencia en el inicio de esta Fecha FIFA, que incluso tuvo un poco de polémica.

Y es que en una conferencia de prensa, Fernando Bautista aseguró que buscó a Navas para integrarlo con la selección, pero el arquero no contestó al mensaje que el entrenador mandó.

Keylor Navas, como capitán de la Selección de Costa Rica | MEXSPORT

Tras ello, Navas publicó una historia en Instagram donde colocó una encuesta: “si usted tiene algo que importante que decir, ¿llama o manda un mensaje?”, fue lo que compartió el portero de Pumas, en respuesta al ahora exentrenador de Costa Rica.

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Navas, de regreso a Costa Rica

El último partido de Navas con su selección ocurrió el 18 de noviembre de 2025, en las eliminatorias de CONCACAF rumbo al Mundial 2026. El encuentro fue ante Honduras y terminó 0-0.

Keylor Navas continúa en un buen nivel con el conjunto auriazul, donde a pesar de atravesar un momento complicado en cuanto a resultados, la portería es lo que mejor está cubierto en el equipo.

Keylor Navas jugando en las eliminatorias de Concacaf con la Selección de Costa Rica | MEXSPORT