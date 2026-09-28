La Federación Costarricense de Futbol tomó la decisión de finalizar la etapa del argentino

La Federación Costarricense de Futbol tomó la decisión de finalizar la etapa de Fernando Batista como director técnico de la Selección Mayor después de apenas siete meses en el cargo. Los malos resultados terminaron por sentenciar al estratega argentino, mientras que Bryan Ruiz fue designado como entrenador interino.

Ruiz, uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de Costa Rica y mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, asumirá inmediatamente el control del combinado nacional para los dos compromisos que restan en la Fase de Grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

Fernando Batista en juego de Venezuela | AP

¿Por qué Costa Rica despidió a Fernando Batista?

Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense, explicó que la decisión estuvo directamente relacionada con los resultados obtenidos durante la gestión de Batista. El dirigente reconoció que la intención inicial era mantener al argentino durante todo el proceso rumbo al Mundial de 2030, pero el rendimiento deportivo obligó a modificar los planes.

El balance de Batista fue negativo desde su llegada al banquillo. Costa Rica no consiguió victorias en seis partidos bajo su dirección, con un empate y cinco derrotas, además de recibir 19 goles. Los tropiezos frente a Curazao y Haití en la Liga de Naciones terminaron por incrementar la presión sobre el cuerpo técnico.

La situación cambió rápidamente durante los últimos días. Tras la derrota ante Curazao, la Federación había decidido respaldar inicialmente a Batista, pero una nueva caída por 2-0 contra Haití provocó que el Comité Ejecutivo reconsiderara su postura y finalmente determinara su salida.

Fernando Batista es el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica | AFP

Bryan Ruiz toma el mando de Costa Rica

Bryan Ruiz tendrá poco margen de preparación antes de su debut como seleccionador interino. Costa Rica enfrentará este jueves a Nicaragua y posteriormente recibirá a Haití el domingo, en dos encuentros determinantes para sus aspiraciones dentro de la Liga de Naciones.

El exjugador tomó de inmediato las riendas del plantel y comenzó a trabajar con el equipo este mismo lunes. La Federación apostó por su conocimiento del entorno de la Selección y por la experiencia que ha comenzado a acumular como entrenador tras su etapa como futbolista profesional.

Aunque su nombramiento es inicialmente interino, la FCRF dejó abierta la posibilidad de evaluar su continuidad después de los dos próximos encuentros. El organismo analizará posteriormente si Bryan Ruiz permanece al frente del proyecto o si comienza la búsqueda de otro entrenador para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030.