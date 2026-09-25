Curazao mantuvo el nivel demostrado en el Mundial tras remontar ante los ticos

Costa Rica tuvo uno de los peores momentos en su historia reciente luego de dejar ir un partido en el que iban ganando por tres goles. La Selección tica regresó a la actividad oficial, pero lo hizo con el pie izquierdo dejando ir el triunfo en la Liga de Naciones de la Concacaf, luego de perder 4-3 ante Curazao en el estadio Ricardo Saprissa.

El encuentro había comenzado con un escenario favorable para el conjunto dirigido por Fernando Batista. Costa Rica salió desde los primeros minutos con una presión alta y logró imponer condiciones ante una selección de Curazao que tuvo dificultades para generar peligro durante el primer tiempo.

La respuesta de los locales llegó apenas al minuto 3. Una recuperación en campo rival permitió que la pelota llegara a Orlando Sinclair, quien quedó frente al guardameta Eloy Room y definió para establecer el 1-0. El tanto provocó la reacción inmediata de los aficionados presentes en La Cueva.

Al minuto 23 apareció Carlos Mora para ampliar la diferencia. El futbolista del Universitatea Craiova aprovechó una nueva acción ofensiva de la Tricolor y colocó el 2-0. Costa Rica siguió controlando el encuentro y consiguió otro golpe antes del descanso.

Mora volvió a hacerse presente en el marcador en los minutos finales de la primera mitad para completar su doblete y colocar el 3-0. Con ese resultado, el conjunto costarricense se fue al vestidor con una ventaja de tres anotaciones y con un ambiente favorable entre los aficionados.

Costa Rica enfrentó a Curazao en la Nations Leagues de Concacaf | AFP

Curazao reacciona y cambia completamente el partido

La segunda mitad tuvo un desarrollo completamente diferente. Curazao adelantó sus líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad, mientras Costa Rica perdió progresivamente el control que había mostrado durante los primeros 45 minutos.

La remontada comenzó con el descuento de Kenji Gorré. El atacante consiguió el 3-1 y permitió que Curazao se acercara en el marcador. Poco después, Tahith Chong ingresó al terreno de juego y tuvo una participación importante en la reacción visitante.

Chong consiguió el segundo tanto de Curazao para colocar el 3-2. El gol cambió el ambiente en el estadio Ricardo Saprissa, donde la ventaja que parecía definitiva comenzó a reducirse rápidamente.

Jugadores de Curazao celebrando anotación ante Costa Rica | AFP

Costa Rica no consiguió recuperar el control del partido y continuó sufriendo ante los ataques del conjunto caribeño. Al minuto 78, Gorré volvió a aparecer para marcar el 3-3 y completar su doblete. Con el empate, Curazao consiguió borrar una desventaja de tres goles en menos de una mitad.

La remontada se completó cinco minutos después. Al 83', Jordi Paulina apareció sin marca dentro del área y consiguió el 3-4, colocando por delante a Curazao por primera vez en el encuentro.

El resultado provocó una reacción inmediata de los aficionados costarricenses. De acuerdo con lo ocurrido durante el encuentro, parte de la grada comenzó a cantar el "olé" dirigido a sus propios jugadores, mientras también se escucharon manifestaciones de frustración hacia Fernando Batista.

Jugadores de Costa Rica lamentando la derrota ante Curazao | AFP