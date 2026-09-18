El futbolista mexicano es nuevo jugador del Plaza Colonia

Joao Maleck continuará su carrera profesional en Uruguay luego de convertirse en nuevo jugador del Plaza Colonia, equipo que actualmente milita en la Segunda División del futbol uruguayo. El delantero mexicano llega como agente libre después de finalizar su vínculo con Guadalupe FC de Costa Rica, donde consiguió tener mayor continuidad durante el último año.

Con 27 años, Maleck afrontará una nueva etapa en su carrera después de haber pasado por distintos clubes tanto en México como en el extranjero. El atacante surgió de las fuerzas básicas de Santos Laguna y en sus primeros años fue considerado uno de los jóvenes con mayor proyección del futbol mexicano, aunque su trayectoria tomó un rumbo diferente a partir de los acontecimientos ocurridos en 2019.

Momento en el que Joao Maleck debuta con el Sevilla B | TWITTER @CONCAFUTURES

¿Qué pasó con Joao Maleck en 2019?

El 23 de junio de 2019, Joao Maleck estuvo involucrado en un accidente automovilístico ocurrido en Zapopan, Jalisco, en el que falleció una pareja de recién casados. El futbolista enfrentó un proceso judicial que concluyó con una sentencia de tres años, ocho meses y 15 días por homicidio culposo agravado.

Joao Maleck, durante un entrenamiento con Sevilla Atlético | INSTAGRAM @JOAOMALECK_9

Después de permanecer cerca de un año y medio privado de la libertad, Maleck pudo recuperar su libertad tras cumplir parte de la condena y realizar un pago de tres millones de pesos por concepto de reparación de daños. En aquel momento todavía pertenecía a Santos Laguna, aunque las condiciones legales que debía cumplir en Jalisco le impidieron regresar de inmediato a Torreón.

Su regreso a las canchas se produjo con Deportivo Cafessa, conjunto jalisciense de la Liga Premier al que llegó a préstamo. A partir de entonces comenzó un nuevo recorrido profesional que lo llevó por diferentes clubes del futbol mexicano, antes de buscar oportunidades fuera del país.

Joao Maleck, durante su etapa como jugador de Santos en 2017 | IMAGO7

El recorrido de Joao Maleck antes de llegar a Uruguay

Antes de su regreso al futbol mexicano, Maleck también tuvo experiencias en Europa. El atacante pasó por las categorías del Porto de Portugal y posteriormente formó parte del Sevilla Atlético de España, experiencias que complementaron su formación antes de volver a México para continuar con su carrera.

Tras su paso por Deportivo Cafessa, el delantero defendió las camisetas de Coras de Tepic, Tepatitlán, Correcaminos y Atlético Morelia. Posteriormente encontró una oportunidad en Costa Rica con Guadalupe FC, donde logró sumar más de 30 partidos durante su estancia con el club.