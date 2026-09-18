El entrenador de inglaterra confesó que la gente pregunta más por el partido contra el Tricolor

La Copa del Mundo 2026 dejó grandes momentos dentro y fuera del terreno de juego, además de partidos memorables. Uno de los juegos que cautivo al mundo entero fue el de los Octavos de Final entre la Selección de México y la Selección de Inglaterra, mismo que terminó en una victoria para los europeos de 2-3, además de uno de los nominados a mejor juego del certamen, situación que es reconocida por el técnico inglés, Thomas Tuchel.

México vs Inglaterra en Octavos de Final de la Copa del Mundo | MEXSPORT

¿Qué dijo Tuchel?

Con más de dos meses transcurridos desde la Final del Mundial, prensa y aficionados aún hablan de lo impresionante que fue la Copa del Mundo más grande de la historia, uno de ellos el entrenador de la Selección de Inglaterra. Thomas Tuchel, confesó que aún hay gente que le pregunta por el torneo, pero específicamente por el juego contra México en la cancha del Estadio Banorte.

El 99,9 por ciento de los aficionados no hablan de sustituciones, ajustes ni detalles tácticos. Hablan de dónde vieron el partido de México y la energía. Para eso sirve un Mundial: para conectar con la gente y brindarles experiencias inolvidables. Me llena de orgullo, me hace feliz. Aunque sea en un taxi, en una cafetería o en el supermercado, compartes esos pequeños momentos y te das cuenta de que realmente significaron algo”, declaró Tuchel.

Thomas Tuchel con Inglaterra | AP

Por otro lado, el propio estratega confesó que para él también fue un momento muy especial lo conseguido ante uno de los tres anfitriones, incluso aseguró que hace unos días habló con un amigo suyo, asegurando que le hubiera gustado ‘comer césped’ del mítico coloso de Santa Úrsula.

Le escribí a un amigo después del partido y le dije ‘Me arrepiento de no haber comido algo de césped después del partido para poder tener algo de esto en mi cuerpo para siempre. Así de importante fue ese momento, así me sentía”, añadió.

Expulsión de Jarell Quansah en el México vs Inglaterra | MEXSPORT

México vs Inglaterra, el juego que ‘lo cambió todo’

Tal y como sucede cada Mundial, aficionados, periodistas y críticos del balompié hablan de los duelos que dio la justa veraniega, eligiendo los mejores desde la Fase de Grupos hasta la etapa de eliminación directa, donde el México vs Inglaterra fue seleccionado como uno de los favoritos, solo por debajo del Argentina vs Cabo Verde.

Aquella noche que no sólo paralizó a México sino a todo el Mundo, dejó un emocionante 2-3, duelo que terminó con la victoria del equipo del viejo continente en ‘la línea’ y con 10 hombres, ganado con goles de Jude Bellingham y Harry Kane; México descontó gracias a Raúl Jiménez y Julián Quiñones.