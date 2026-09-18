Pedrada de Lamine Yamal a Mbappé: "Lo he superado en títulos, merezco el Balón de Oro"

El joven atacante del Barcelona remarcó la rivalidad directa con el delantero del Real Madrid

La tensión del Clásico español traspasó los terrenos de juego para instalarse en los micrófonos. Lamine Yamal, atacante del Barcelona, lanzó un contundente dardo hacia el futbolista del Real Madrid, Kylian Mbappé, al reflexionar sobre la lucha por los máximos galardones individuales del futbol mundial y la competencia directa entre las dos potencias de LaLiga.

El canterano blaugrana no se guardó nada al evaluar la carrera por el Balón de Oro, dejando en claro que sus logros colectivos con el conjunto catalán durante el último año debieron marcar la diferencia en la votación final frente a la estrella merengue.

"Mbappé juega en el Real Madrid y yo en el Barça, así que tenemos una rivalidad directa... y lo he superado en cuanto a títulos. Creo que Mbappé y yo podríamos ser los mejores jugadores del mundo y, este año, considero que yo me lo merezco", declaró categóricamente en entrevista para Movistar.

Aunque Inglaterra hubiera ganado el Mundial, seguiría diciendo que Mbappé y yo somos los dos mejores

Profundizando en el criterio para la entrega del galardón individual más codiciado de este deporte, el extremo azulgrana enfatizó que las consagraciones colectivas, incluso en torneos de la magnitud de la Copa del Mundo, no deberían eclipsar el rendimiento individual de un futbolista a lo largo de todo el año.

"El Balón de Oro no trata de quién gana, sino de quién es el mejor jugador. Es un concepto diferente. Aunque Inglaterra hubiera ganado el Mundial, seguiría diciendo que Mbappé y yo somos los dos mejores jugadores del mundo", sentenció la joya culé para los micrófonos de Movistar.