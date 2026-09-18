Terzić elogia el llamado de Álex Padilla al Tri: "Es un honor que vaya, se lo merece"

El estratega respaldó la convocatoria del guardameta azteca a la Selección Mexicana para la Fecha FIFA

El trabajo diario en Lezama rinde frutos para el balompié mexicano. Edin Terzić, director técnico del Athletic Club, se pronunció sobre la reciente convocatoria del guardameta Álex Padilla con la Selección de México dirigida por Rafael Márquez para la próxima Fecha FIFA, asegurando que se trata de una distinción bien ganada por la constancia y el esfuerzo demostrado por el juvenil.

Edin Terzić en la Final de la Champions League l AP

El guardameta del conjunto bilbaíno llamó la atención del cuerpo técnico de la Selección Absoluta gracias a su evolución bajo los tres postes. Para el estratega germano-croata, ver a uno de sus dirigidos dar el salto a las competencias internacionales con el Tri representa tanto un orgullo institucional como el premio justo al desempeño del jugador.

“Creo que es una buena selección, y también muestra que está mejorando muy bien, y creo que el caso especial es que no ha jugado en la Liga hasta ahora, pero ha tenido una muy buena pre-temporada con nosotros, está trabajando muy duro, está luchando por los goles en cada sesión de entrenamiento”, expresó el timonel en conferencia de prensa.

Álex Padilla | X:AlexCarZe

Compromiso en la cancha y respaldo absoluto del técnico

Pese a no haber registrado minutos oficiales en la presente campaña de LaLiga con el primer equipo del Athletic, Terzić dejó en claro que la disciplina del guardameta en el día a día es la clave que sostiene su nivel competitivo y justifica su presencia en el proyecto de la Selección Mexicana.

“Siempre me gusta que estas cosas se resuelvan de una cierta manera, y creo que merece esta convocatoria, y le deseamos la mejor suerte. Pero lo más importante para mí como entrenador es que puedo contar con él, y él muestra esto en cada sesión de entrenamiento”, añadió el técnico, reconociendo el valor que aporta al vestidor.

Álex Padilla, portero del Athletic Bilbao, con la Selección Mexicana | IMAGO7