El mediocampista no ha disputado un solo minuto en la temporada y, tras quedarse en Madrid, busca ganarse una oportunidad bajo las órdenes de Diego Simeone

Obed Vargas atraviesa un complicado inicio de temporada con el Atlético de Madrid, debido a que el mediocampista mexicano todavía no disputa ni un solo minuto oficial en la campaña 2026-27, situación que contrasta con la regularidad que tuvo durante su primera temporada con el conjunto rojiblanco, cuando acumuló más de 700 minutos en LaLiga.

El panorama del mexicano cambió durante el pasado mercado de fichajes, ya que la directiva del Atlético contempló la posibilidad de enviarlo a préstamo para que pudiera tener mayor actividad, con equipos como Sevilla, Getafe y Alavés entre las opciones que se manejaron; sin embargo, la salida no se concretó antes del cierre de registros y Vargas permaneció dentro de la plantilla dirigida por Diego Simeone.

Obed Vargas en entrenamiento con Atlético de Madrid | X: @Atleti

La competencia por un lugar en el mediocampo tampoco facilitó su situación, debido a que el mexicano tiene que pelear por minutos con futbolistas como Koke, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso, Pablo Barrios y el juvenil Rodrigo Mendoza, elementos que también son considerados por el estratega argentino.

Vargas quedó fuera de las primeras cuatro convocatorias del Atlético en la temporada. En los compromisos más recientes, ante Real Sociedad y Osasuna, finalmente apareció entre los suplentes, aunque Simeone todavía no le ha dado minutos dentro del terreno de juego.

Obed Vargas en entrenamiento con Atlético de Madrid | AFP

A pesar de la falta de participación, el entrenador argentino respaldó públicamente al mexicano y destacó su actitud durante este periodo.

“Está trabajando con mucho optimismo y el mismo entusiasmo desde que llegó. Es un chico humilde, noble y trabajador. Seguramente nos tocará utilizarlo... Necesita estar disponible buscando esa oportunidad”, señaló Simeone.

Obed Vargas con la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo 2026 | MEXSPORT

Vargas fue llamado al conjunto tricolor

Mientras espera su oportunidad en Madrid, Vargas podría encontrar una alternativa para recuperar ritmo con la selección mexicana. El mediocampista fue contemplado por Rafael Márquez para su primera convocatoria al frente del Tricolor, pese a no haber tenido actividad con su club.