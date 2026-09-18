Chivas se mantiene como base de la Selección Mexicana en la primera lista de Rafa Márquez

El Club Deportivo Guadalajara tiene a seis futbolistas en la convocatoria de esta Fecha FIFA

Es oficial. Rafael Márquez presentó su primera convocatoria como director técnico de la Selección Mexicana y Chivas vuelve a tomar protagonismo como la base del Tricolor, con seis futbolistas considerados para los próximos compromisos internacionales.

Rafael Márquez visita el Club Chivas Verde Valle

CHIVAS SE MANTIENE COMO BASE DEL TRI

El estratega mexicano dio a conocer una lista de 30 jugadores para los partidos de preparación ante Colombia, el próximo 26 de septiembre, y Perú, el 29 de septiembre, encuentros que marcarán el inicio de la nueva etapa de Márquez al frente del combinado nacional.

“Llegó la primera convocatoria de Rafael Márquez como DT de nuestra Selección Nacional Incondicionales, estos son los 30 elegidos para la Fecha FIFA de septiembre y octubre. ¡Estos son los nuestros y vamos todos juntos!”, publicó la Selección Mexicana a través de sus redes sociales.

Roberto 'Piojo' Alvarado y Santiago Sandoval, con Chivas | IMAGO7

Dentro de la convocatoria, Chivas es el club que más futbolistas aporta al Tricolor, con seis elementos. Roberto Alvarado y Raúl Rangel aparece en la lista principal, mientras que Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval se integrarán a la concentración en New Jersey.

EL RESTO DE LA CONVOCATORIA

En la portería fueron considerados Óscar García y Alex Padilla, mientras que la defensa está integrada por Johan Vásquez, César Montes, Víctor Guzmán, Israel Reyes, Everardo López, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Mateo Chávez y Diego Campillo.

Para el mediocampo aparecen Erik Lira, Luis Chávez, Obed Vargas, Jeremy Márquez, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Alan Cervantes, Denzell García, Gilberto Mora y Luis Romo.

Hirving Lozano en un partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT