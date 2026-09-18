¿Quiénes son los tres sparrings de la Sub-20 que trabajarán con el Tri?

Yohan Orozco, Juan Echilvestre y Henrique Simeone estarán con Rafael Márquez

Mientras la Selección Mexicana Mayor se prepara para iniciar la etapa de Rafael Márquez, tres futbolistas de la categoría Sub-20 tendrán la oportunidad de compartir entrenamientos con el equipo nacional en el Centro de Alto Rendimiento.

Se trata de Yohan Orozco, Juan Echilvestre y Henrique Simeone, quienes fueron considerados para participar como sparrings durante los trabajos de la Selección Mayor.

Henrique Simeone con la Selección Mexicana en el Campeonato Concacaf Sub-20 2026 | MEXSPORT

Producto de Liga MX

Orozco pertenece a Chivas y se desempeña como defensa. El segundo elemento es Juan Echilvestre, defensor de Santos Laguna.

El tercer sparring es Henrique Simeone, mediocampista de Tigres. Su posición le permitirá participar en los ejercicios de entrenamiento junto a los jugadores que forman parte de la primera convocatoria de Rafael Márquez.

Juan Echilvestre, defensor de Santos Laguna, en el Clausura 2026 | IMAGO7

Presencia de los tres juveniles

La presencia de los tres juveniles también representa una ventana para que el cuerpo técnico observe de cerca a futbolistas que forman parte de las categorías menores de la Selección Mexicana.

Orozco, Echilvestre y Simeone se integrarán a los entrenamientos en el CAR como apoyo durante la preparación del equipo.