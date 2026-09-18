El delantero compartió su reacción al llamado en redes sociales

Santiago Sandoval vivió uno de los momentos más importantes de su todavía corta carrera como futbolista profesional luego de conocer que fue incluido por primera vez en una convocatoria de la Selección Mexicana Mayor. El delantero de Chivas recibió la noticia acompañado por su familia y no pudo contener las lágrimas ante el significado de su llamado al equipo nacional.

Con apenas 19 años, Sandoval forma parte de la primera lista de convocados de Rafael Márquez como director técnico de México. La convocatoria fue revelada la tarde del jueves 17 de octubre e incluyó varias novedades para los próximos compromisos de la Fecha FIFA, entre ellas la presencia del atacante del Guadalajara.

El delantero rojiblanco fue considerado para los encuentros que la Selección Mexicana sostendrá ante Colombia, Perú y Estados Unidos. Sin embargo, su incorporación al equipo nacional tendrá una particularidad debido a las restricciones establecidas para la Jornada 10 del Apertura 2026.

Santiago Sandoval celebrando anotación ante Pumas | MEXSPORT

La razón de su llamado al Tri

La convocatoria de Santiago Sandoval llega después de un inicio de torneo en el que el delantero ha tenido muchos minutos con Chivas. Desde la temporada pasada, el joven atacante empezó a ganar protagonismo en el equipo y, tras la salida de Armando González, el futbolista ha adquirido aún más participación dentro del esquema ofensivo dirigido por Gabriel Milito.

Durante el Apertura 2026, Sandoval ha disputado cinco partidos y registra tres goles en 304 minutos de actividad. Estos números le han permitido convertirse en una de las alternativas ofensivas del Guadalajara durante el torneo.

Santiago Sandoval con Chivas | IMAGO7

El llamado a la Selección Mexicana Mayor también representa un nuevo paso dentro de su trayectoria con los representativos nacionales. El delantero recientemente formó parte del equipo mexicano que conquistó el Campeonato Sub-20 de la Concacaf. México terminó como campeón de la competencia y obtuvo su clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que Sandoval fue uno de los mejores del torneo para el Tri.

Ahora, el atacante de Chivas tendrá la oportunidad de integrarse por primera vez a la Selección Mexicana Mayor bajo la dirección de Rafael Márquez. Su convocatoria se produce mientras continúa su proceso de consolidación en el Guadalajara y después de sus actuaciones con las categorías juveniles del combinado nacional.

Santiago Sandoval y Hugo Camberos con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Santiago Sandoval celebra con su familia su primera convocatoria con México

El momento en el que Santiago Sandoval conoció la noticia quedó registrado en un video que compartió su hermana, Camila Sandoval, mediante una historia de Instagram. En las imágenes aparece el futbolista visiblemente emocionado, mientras se seca las lágrimas y celebra junto con sus familiares.