Luis Díaz con la Selección de Colombia / Julián Quiñones con la Selección de México | MEXSPORT

El delantero de Bayern Munich destacó el nivel de quien fue su compañero en la Sub-20 de Colombia

Lo que pudo ser. A pesar de que jugó con las categorías Sub-20 y Sub-21 de la Selección de Colombia, en 2023 Julián Quiñones recibió la autorización de representar a México. Con ello, se perdió la oportunidad de jugar a lado de Luis Díaz en el conjunto cafetero en la categoría mayor.

El actual delantero de Bayern Munich y el atacante de Al-Qadisah coincidieron en 2017 en el Campeonato Sudamericano Sub-20. Y aunque el destino lo llevó a cada uno por un camino diferente, al primero rumbo a Europa y al segundo de la Liga MX a Arabia Saudita, Díaz consideró que ambos están en un alto nivel.

Luis Díaz con la Selección de Colombia en el Mundial 2026 | MEXSPORT

¿Qué dijo Luis Díaz sobre Luis Quiñones?

En una entrevista con Fox, Díaz recordó cuando coincidió con Quiñones en el mencionado Campeonato Sudamericano Sub-20 y dejó claro que el ve a su antiguo compañero con capacidad para jugar en el Viejo Continente. "Yo compartí camerino con él en la Sub 20 de Colombia y ahí lo conocí bien: excelente persona, buen chico, trabajador, camellador".

"Por supuesto, sí (tiene potencial para jugar en Bundesliga)", añadió Díaz, quien llegó al conjunto bávaro en julio de 2025 tras un exitoso paso por Liverpool. Con los Reds, el colombiano fichó en enero de 2022, luego de casi tres años con Porto, primer equipo que le dio oportunidad en Europa.

Julian Quiñones con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 | MEXSPORT

Con esta experiencia, Díaz sabe bien lo que se necesita para jugar en una liga de las mejores a nivel mundial y no dudó en afirmar que Quiñones podría hacerlo. "Tiene gran potencial, no solamente para estar aquí (en la Bundesliga), sino en cualquier liga de élite".

"Es un chico que tiene potencial agilidad, marca goles y asiste. Tiene toda la capacidad para estar en un equipo top", finalizó Díaz, quien en la actual temporada solo suma un gol en cinco partidos disputados entre Bundesliga, Champions League y Copa de Alemania.

¿Cuántos partidos jugaron Díaz y Quiñones juntos?

En total, en el Campeonato Sudamericano Sub-20, solo hubo cuatro partidos en los cuales tuvieron actividad los dos delanteros. Sin embargo, en ninguno de ellos coincidieron en el campo, ya que Díaz era titular y Quiñones entró como suplente en la mayor parte de ellos y en los cuales jugó de inicio, 'Lucho' no tuvo actividad.