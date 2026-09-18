El Vasco sería el elegido para tomar al equipo de los Murciélagos

El asunto del nuevo técnico del Valencia parece estar cerrado. Luego de una basta baraja de candidatos, rumores y especulaciones, todo parece indicar que el técnico mexicano, Javier ‘Vasco’ Aguirre será el elegido para tomar el nuevo proyecto de los Blanquinegros, equipo de LaLiga de España.

Javier Aguirre, entrenador mexicano, con la Selección Mexicana | MEXSPORT

¿Qué pasa con Javier Aguirre?

Luego de llegar como la tercera opción para el equipo español, solo por debajo de Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar, el Vasco está prácticamente apalabrado para tomar al equipo tras la salida de Carlos Corberán.

Según Matteo Moretto, el equipo de los Murciélagos ya habrían llegado a un acuerdo con el ex entrenador de la Selección Mexicana, teniendo algo más que ‘una charla’, sino que se llegó a algo aún más formal, sino que ya tendría todo apalabrado.

Javier Aguirre, entrenador mexicano | MEXSPORT

A día de hoy Aguirre es el elegido. A falta de completar la documentación es el técnico que lo tiene todo apalabrado con el Valencia. Hay algo más que una cosa avanzada”, confesó el periodista español.

Con esto, el Vasco llegaría a su séptima etapa en España, continuando su legado en el futbol del viejo continente tras su tercera etapa con México, además de seguir siendo considerado uno de los más importantes en la historia del balompié nacional fuera de su país.

Javier Aguirre con Atlético de Madrid en la Champions League | AFP

Vasco, la solución del Valencia

Luego de seis jornadas y con la séptima a la vuelta de la esquina, el conjunto de Valencia vive una de sus peores crisis y peores comienzos en el campeonato local. Con el inicio del certamen el equipo apenas suma una victoria, un empate y cuatro derrotas, además de contar con la marca de dos goles a favor y 10 en contra.

Para la Jornada 7 de LaLiga, los Blanquinegros recibirán a la Real Sociedad en el Estadio de Mestalla; similar a los Murciélagos, el equipo Churiurdín no pasa por una buena racha, pues suma un total de dos victorias, un empate y tres derrotas, contando con seis goles a favor y 11 en contra.