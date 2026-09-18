El entrenador de Portugal aseguró que el pasado del ‘Bicho’ no influye en sus decisiones, aunque reconoció que es un futbolista diferente

La llegada de Jorge Jesus al banquillo de la Selección de Portugal llegó con la decisión de mantener a Cristiano Ronaldo dentro de la convocatoria. Sin embargo, el entrenador dejó claro que el estatus y los logros del delantero no serán determinantes para definir su participación con el equipo nacional.

Durante sus declaraciones, Jorge Jesus aseguró que para él Cristiano Ronaldo es un jugador más y que su presencia en la cancha dependerá únicamente del rendimiento que muestre.

Jorge Jesus no hará excepciones con Cristiano Ronaldo

“Lo que importa es su rendimiento. El pasado no cuenta”, explicó el estratega portugués al ser cuestionado sobre la presencia del atacante en su primera convocatoria.

Cristiano Ronaldo | AP

Jorge Jesus también fue contundente al señalar que los minutos de Cristiano Ronaldo con Portugal estarán sujetos a su desempeño y no a su trayectoria.

“Cristiano es un jugador como cualquier otro. Si rinde bien, jugará; si no, no lo hará”, sentenció el entrenador.

El delantero del Al Nassr cuenta con una trayectoria que lo coloca entre los futbolistas más reconocidos de la historia. Entre sus principales logros individuales se encuentran cinco Balones de Oro, aunque Jorge Jesus aseguró que estos reconocimientos no tendrán peso en sus decisiones.

“Tiene un estatus diferente y ha ganado cinco Balones de Oro, pero ¿influye eso en mis decisiones? No”, declaró.

Cristiano Ronaldo | AP

Jorge Jesus reconoce que Cristiano es diferente

Pese a remarcar que no habrá privilegios para Cristiano Ronaldo, el técnico portugués sí reconoció que el atacante cuenta con características que lo distinguen del resto de los futbolistas.

“¿Pero es un jugador diferente? Sin duda”, afirmó Jorge Jesus.

El ‘Bicho’ continuará dentro de los planes del combinado portugués, aunque bajo las condiciones establecidas por Jorge Jesus, quien tendrá la última palabra sobre sus minutos durante los próximos compromisos internacionales.