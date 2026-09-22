El portero de Pumas reaccionó en redes sociales después de que Fernando Batista explicara por qué no lo convocó con Costa Rica

Keylor Navas quedó fuera de la primera convocatoria de Fernando Batista como entrenador de la Selección de Costa Rica y su ausencia rápidamente generó polémica. El histórico guardameta tico no fue considerado para los compromisos de la Nations League correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre y octubre.

Batista explicó que intentó establecer contacto con el actual portero de Pumas, pero no consiguió hablar nuevamente con él. Poco después de las declaraciones del entrenador argentino, Navas utilizó sus redes sociales para publicar un mensaje que fue interpretado como una respuesta indirecta ante lo ocurrido.

Keylor Navas | IMAGO7

¿Por qué Fernando Batista no convocó a Keylor Navas con Costa Rica?

Fernando Batista reveló que anteriormente había conversado por teléfono con Keylor Navas y que incluso durante una visita a México intentó acercarse nuevamente al guardameta. Sin embargo, aseguró que posteriormente le envió un mensaje que no obtuvo respuesta, situación que influyó en su decisión de mirar hacia otras opciones para la portería.

Hemos hablado una vez por teléfono, después yo estuve en México quise acercarme a él para poder hablar. Él no ha hablado conmigo, no pudo contestarme el mensaje que yo le mandé

Nuevo DT de Costa Rica; Fernando Batista l X:FVF_Oficial

Batista aseguró que "las puertas de la selección siempre están abiertas", aunque señaló que actualmente debe tomar decisiones y observar a otros guardametas. Para esta convocatoria, el entrenador optó por Abraham Madriz, Bayron Mora y Patrick Sequeira para cubrir la portería de Costa Rica.

Keylor Navas responde con mensaje en redes sociales

Horas después, Keylor Navas apareció en sus historias de Instagram con una publicación que llamó la atención por coincidir con las declaraciones del nuevo seleccionador. Sin mencionar directamente a Batista, el futbolista planteó una encuesta a sus seguidores: "Si usted tiene algo importante que decir…".

El portero presentó dos posibles respuestas: "Llama directamente" y "Manda un mensaje", publicación que fue interpretada como una referencia a la explicación que Batista había dado sobre sus intentos por comunicarse con él. De esta manera, Navas respondió de forma indirecta a la polémica generada por su ausencia.

Historia de Keylor Navas presuntamente dirigida a Fernando Batista | Captura de pantalla