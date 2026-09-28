¿No era el ‘Piojo’? Costa Rica se hunde en una crisis tras caer ante Haití; peligra la Copa Oro

La Tricolor perdió sus primeros dos partidos del torneo, recibió seis goles y aumentó la presión sobre Fernando Batista, quien todavía no conoce la victoria como seleccionador

La crisis de Costa Rica se profundiza. La Selección volvió a sufrir una derrota en la Liga de Naciones de la Concacaf, ahora por 2-0 ante Haití, y encendió nuevamente las alarmas después del descalabro frente a Curazao, en el que desperdició una ventaja de tres goles para terminar perdiendo 4-3.

El resultado en Kingston agravó el complicado panorama de la Tricolor, que permanece sin puntos después de sus primeras dos presentaciones. Además, la falta de respuestas futbolísticas y los seis goles recibidos aumentaron las dudas sobre el proceso de Fernando Batista, quien había recibido el respaldo de la Federación Costarricense de Futbol apenas unos días antes.

Costa Rica no levanta y Fernando Batista sigue sin ganar

Después de la dolorosa derrota ante Curazao, Costa Rica viajó a Jamaica con la intención de recuperar confianza y demostrar que lo ocurrido en su presentación había sido solamente un tropiezo. Sin embargo, el equipo volvió a mostrar dificultades defensivas y poca capacidad de reacción ante la adversidad.

Haití aprovechó las deficiencias de la Tricolor y abrió el marcador apenas al minuto 8, cuando Jean-Ricner Bellegarde encontró espacio para sacar un disparo raso y colocado que venció a Abraham Madriz. Antes del descanso, al 38’, Fafà Picault amplió la ventaja con un remate que terminó dentro del arco costarricense tras un desvío de Francisco Calvo.

La Selección de Costa Rica no encontró respuestas. Aunque tuvo momentos de posesión durante el complemento, careció de profundidad y claridad para generar ocasiones que le permitieran meterse nuevamente en el partido. Haití administró la ventaja y terminó llevándose los tres puntos sin permitir una reacción que cambiara el rumbo del encuentro.

Jugadores de Costa Rica lamentando la derrota ante Curazao | AFP

La crisis aumenta y el futuro de Batista queda bajo presión

La derrota también representa un nuevo golpe para Fernando Batista, quien había sido ratificado en el cargo por el Comité Ejecutivo de la Federación después del tropiezo ante Curazao. En aquella decisión, Rónald González defendió la continuidad del entrenador argentino al considerar que despedirlo habría sido una determinación apresurada.

Sin embargo, el respaldo institucional todavía no encuentra correspondencia en los resultados. Batista continúa sin conocer la victoria desde que asumió el banquillo costarricense y ahora deberá afrontar los próximos compromisos con la presión de conseguir resultados que permitan revertir la situación.

Costa Rica visitará a Nicaragua y posteriormente recibirá a Haití en La Cueva, dos encuentros que serán importantes para sus aspiraciones en la Liga de Naciones. La Tricolor necesita sumar puntos y recuperar confianza si quiere soñar con un lugar directo en la Copa Oro de 2027.